Pedro Scooby será tema de enredo de escola de samba no carnaval 2023

Pedro Scooby será tema do enredo da escola de samba União do Parque Curicica, do Rio de Janeiro, no carnaval 2023. Nascido e criado no bairro, ele citou a região diversas vezes durante sua participação no Big Brother Brasil deste ano.

A escola de samba anunciou a homenagem ao surfista, crescido e criado no bairro, no domingo (16), pelo Instagram. "Nossa comunidade de gente feliz, humilde e trabalhadora se identifica e se orgulha de Pedro", escreveu.

A União do Parque Curicica ainda exaltou as paixões do atleta, como funk, rap, arte de rua e futebol, para justificar a escolha do samba-enredo. "Orgulho de ter Pedro Scooby, uma referência para os nossos!", finaliza a publicação.

O surfista, que ganhou mais popularidade depois do reality, publicou um vídeo no Instagram para agradecer a escola. Ele também disse estar muito honrado com o tributo.

Veja a publicação