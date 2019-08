Pedro Tourinho lança livro sobre cuidados com a imagem

O publicitário e consultor de imagens baiano Pedro Tourinho lança hoje em Salvador, o livro Eu, eu Mesmo e Minha Selfie - Como Cuidar da Imagem no Século XXI.

A obra é a primeira de Pedro e traz em 160 páginas dicas de como cuidar e saber lidar com a própria imagem nas redes sociais, independente da maneira como você faz uso dela. O consultor de imagens transforma suas experiências em ajuda para os leitores que encaram os dilemas das redes sociais. “É um livro para as pessoas navegarem com mais consciência”, diz.

O livro chega em um momento em que as pessoas estão muito conectadas nas redes sociais, expondo suas imagens, para família ou grupos de amigos. E Pedro explica como as pessoas podem construir uma imagem de sucesso.

Eu, Eu Mesmo e Minha Selfie é um livro de negócios, focado em trabalho e, segundo o autor, o título faz uma ligação entre as várias imagens que as pessoas podem ter e a imagem que elas realmente têm.

Pedro Tourinho nasceu em Salvador, mas é radicado no Rio e em São Paulo. É formado em Comunicação Social e é especialista em entretimento e mídia. Sua empresa é responsável pela gestão de carreira e imagem de personalidades brasileiras como Bruno Gagliasso, Anitta, Regina Casé, Fernanda Paes Leme e Astrid Fontenelle, que assina a apresentação do livro.

O lançamento acontece nesta segunda (26), às 18h, no Museu de Artes Moderna (MAM), junto a um bate-papo e uma sessão de autógrafos. O livro lançado pela editora Companhia das Letras, custa R$ 50 e pode ser adquirido também no local.

Serviço

O quê: Lançamento do livro Eu, Eu Mesmo e Minha Selfie

Onde: MAM (Av. Contorno)

Quando: Segunda, dia 26 de agosto, às 18h