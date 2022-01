Pegou leve? 'Se Popó quisesse, tinha nocauteado', diz Whindersson

Em sua estreia no ringue do boxe, o humorista Whindersson Nunes até fez bonito. O YouTuber aguentou a pressão do tetracampeão mundial Acelino 'Popó' Freitas e saiu com o empate do duelo, realizado no domingo (30), em Balneário de Camboriú. Mas, após a luta, ele admitiu: o baiano não colocou toda sua força.

"Se quisesse, tinha feito (o nocaute). Mas ele queria que o show durasse. O espetáculo era para a galera, não para nós dois. Se fosse para nós dois, teríamos montado um ringue em casa, temos condições. Mas queríamos que todo mundo visse para a gente pirar. Para quem está com um rumo ruim na vida, o esporte pode ser um rumo bom", disse.

Whindersson apanhou de Popó e, por pouco, não foi nocauteado no sexto round, quando o árbitro até abriu contagem. Mas o influencer resistiu aos golpes do tetracampeão mundial até o fim. Para coroar a festa no Fight Music Show, a arbitragem deu empate, e os dois saíram do confronto com sorriso no rosto.

Uma dobradinha, porém, não deve acontecer. "Valeu a pena. Não me arrependi um segundo. Só não faço duas vezes porque não aguento. Não foi nada que eu já não tenha passado na vida. Eu apanho todo dia. Só mais uma feia", brincou Whindersson.

O humorista treina boxe há cinco anos e relatou já estar acostumado a levar algumas pancadas durante as aulas. Por isso, relevou as dores.

"A dor que eu sinto agora, eu sinto na academia também. Os meninos são muito duros. Lógico, não tanto quanto um tetracampeão mundial. Mas a gente aguenta. Eu sou piauiense, a gente aguenta tudo", falou.