Pela 10ª vez, Rede Salesiana de ensino é eleita a mais lembrada dos soteropolitanos 

A postos para o retorno às aulas, os colégios Salesiano Salvador venceram pela 10ª vez o Top of Mind, mais importante e respeitada premiação de lembrança espontânea do mercado soteropolitano, nas categorias “Escola de Educação Infantil” e “Escola Particular de Ensino Médio”. A tradicional rede de ensino, que em 2022 completou 123 anos de presença em Salvador, celebra o aniversário de 18 anos do Salesiano Dom Bosco (Paralela) e, também, a expansão da rede para Camaçari, reafirmando o compromisso com uma educação voltada para a formação integral do ser humano.

Colégio Salesiano Dom Bosco - Paralela (Salvador/BA) (Foto: Élder Silva/divulgação)

Para o diretor geral dos Salesianos Bahia, Padre Eudes Barreto, a conquista do prêmio Top of Mind pela 10ª vez é “motivo de grande orgulho para a instituição” por representar um reconhecimento da contribuição da educação salesiana com a sociedade por parte da população de Salvador.

“A conquista do Top Mind é um sinal de referência, reconhecimento e excelência no processo de educação que desenvolvemos através da filosofia salesiana de ensino"_Padre Eudes Barreto, diretor geral dos Salesianos Bahia

“A sociedade baiana mais uma vez reconheceu nosso compromisso em formar bons cristãos e honestos cidadãos, preparando aqueles e aquelas para atuarem em uma sociedade cada vez mais desafiadora. Contribuir para esse processo é para nós Salesianos é motivo de alegria e orgulho”, explica.

Pedagogia salesiana

A filosofia de acolhimento e desenvolvimento de capacidades acadêmicas, emocionais e interpessoais, segundo Padre Eudes, figuram entre os principais aspectos que tornam a rede de ensino tão lembrada pelas pessoas. “A pedagogia Salesiana é um tripé: trabalhamos por meio da razão, amor e religião, a formação integral do ser humano. Entre tantos elementos, somos lembrados pela capacidade da acolhida, espírito de familiaridade que Dom Bosco sempre cultivou no ambiente educativo, pelo clima de confiança e por sermos uma instituição católica formando futuros profissionais que irão atuar e mudar o rumo da sociedade através de valores cristãos que valorizem a dignidade humana como um todo”, reforça.

Júlia Laura Guimarães, aluna do Colégio Salesiano Dom Bosco - Paralela (Crédito: Bruno Ricci/divulgação)

Com dois filhos com passagens no Salesiano entre o ensino infantil e médio, o aposentado Raimundo Negreiro destaca que, em meio a tantas instituições, o Salesiano se sobressai pela relação próxima e pela confiabilidade da sua metodologia. “Com a escola perpassamos a relação de cliente. É como uma família. Tenho um filho que entrou no início dos estudos e hoje está na faculdade e o outro que acabou de iniciar o ensino médio. Lá sempre tive a confiança de estar entregando a educação de ambos em boas mãos”, diz.

“O olhar voltado para a religião é um ponto muito forte, na minha opinião, além disso o desenvolvimento de valores e boas práticas fazem com que sempre tivéssemos a segurança que a escola é um ambiente que traz o complemento certo para os ideais que cultivamos em casa”_Raimundo Negreiro, pai de alunos

Pai de aluno e ex-aluno Salesiano, Raimundo ressalta a confiança que tem no colégio para educar seus filhos

(Divulgação/Salesiano)

Maioridade

Com 18 anos de fundação, o Salesiano Dom Bosco abriu as portas para receber as primeiras turmas em 31 de janeiro de 2005. De lá para cá, a consolidação cresceu ano após ano, formando uma verdadeira família com membros que seguem parte da caminhada desde o início.

“Em 2005, saí do Liceu e fui trabalhar no Dom Bosco como orientadora. Começamos com menos de mil alunos e hoje temos mais de 2 mil. Ao longo dessa jornada, vivi as emoções do que é ser Salesiano”, explica Cristina França, coordenadora pedagógica. “Aqui foram construídas amizades que serão levadas para toda a vida, temos histórias de alunos que hoje, já adultos, sentem saudade, pois nesses 18 anos os fizemos se sentirem acolhidos e parte integrante dessa história”, completa.

A Gestora Educacional, Cristina França e o Diretor Geral, Pe. Eudes Barreto durante Solenidade de Formatura do Ensino Médio em 2022

(Foto: Divulgação/Salesiano)

Caçula da rede até a chegada do Salesiano Camaçari, a unidade Dom Bosco, localizada na Avenida Paralela, hoje conta com uma equipe de trabalho coesa, tanto administrativa quanto pedagogicamente, além das primeiras gerações de alunos que já integram o quadro de colaboradores da instituição. “Ao longo dos anos, tivemos diretores que contribuíram para colocar em prática a pedagogia salesiana. A partir daí, todos nós passamos a ver a escola como nossa casa, nos sentimos família, acolhidos e valorizados”, ressalta Cristina.

“Percebo o quanto o Salesiano tem mudado a vida de tantas pessoas. É um trabalho feito por muitas mãos, como muitos carinhos e muitos estudos com o objetivo de fazer dos nossos jovens, pessoas melhores e comprometidas com os valores pregados por Dom Bosco”_Cristina França, coordenadora pedagógica

As comemorações de aniversário do Salesiano Dom Bosco contarão com missa em homenagem a Dom Bosco e recepção dos alunos novos, ex-alunos, novos e antigos educadores e conselho gestor para uma reunião em celebração aos anos de sucesso na formação para o futuro e educação para o bem. Para conhecer mais sobre a Rede Salesiano, acesse: https://salesiano-ba.com.br/.



