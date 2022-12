Pela 1ª vez, Copa tem países de todos os continentes nas oitavas

As oitavas de final da Copa do Mundo do Catar ainda não estão 100% definidas. Os grupos G e H precisam confirmar dois representantes, que vão avançar ao lado dos já classificados Brasil e Portugal. Mas o mata-mata já bate um recorde histórico: pela primeira vez, países de todos os continentes estão confirmados na etapa.

Desde a criação do atual formato das oitavas, em 1986, sempre houve ao menos um representante da Europa, um da América do Sul e um da América do Norte e Central. Mas nem sempre seleções da África, Ásia e Oceania alcançaram a etapa simultaneamente.

A Oceania só conseguiu a vaga em 2006, com a Austrália. Naquele ano, porém, nenhuma equipe da Ásia avançou, e a marca não foi alcançada. Vale lembrar que, apesar de serem da Oceania, os Socceroos fazem parte da AFC (Asian Football Confederation) desde 2005, e disputam as Eliminatórias da Ásia.

Os australianos também estão classificados para o mata-mata em 2022, e vão encarar a Argentina. Geograficamente, o Japão é a seleção que vem da Ásia, e irá disputar a partida das oitavas contra a Croácia. Ainda pode ganhar a companhia da Coreia do Sul, que entra em campo nesta sexta-feira.

A África já garantiu duas vagas nas oitavas no Mundial do Catar, com Senegal (que irá enfrentar a Inglaterra) e Marrocos (que pega a Espanha). Isso só havia acontecido em 2014, quando Nigéria e Argélia estiveram no top 16. O continente ainda tem a chance de quebrar o recorde, com uma possível classificação de Camarões, pelo Grupo G, e Gana, pelo Grupo H.

Já a América do Norte e Central estará nas oitavas de 2022 com os Estados Unidos. Os americanos vão pegar a Holanda. Da Europa, seis equipes estão definidas: Portugal, Holanda, Inglaterra, França, Polônia e Croácia.

Há ainda dois representantes confirmados da América do Sul: o Brasil, que ainda precisa definir sua posição dentro do Grupo G, e a Argentina. O Uruguai também está no páreo, já que o Grupo H também joga na sexta-feira.

As seleções já confirmadas nas oitavas de 2022:

6 da Europa (Portugal, Holanda, Inglaterra, França, Polônia e Croácia)

2 da América do Sul (Brasil e Argentina)

2 da África (Senegal e Marrocos)

1 da América do Norte e Central (Estados Unidos)

1 da Oceania (Austrália) - disputou Eliminatórias na Ásia

1 da Ásia (Japão)

Quem ainda está no páreo? Suíça, Camarões OU Sérvia, pelo Grupo G; Gana, Coreia do Sul OU Uruguai, pelo Grupo H.