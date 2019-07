Pela Copa do Brasil, Cruzeiro vence o Atlético-MG com facilidade

O clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro encerrou a fase de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira (11), no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, o time celeste levou a melhor sobre o Galo e ganhou por 3x0. Com isso, pode até perder o duelo de volta por dois gols de diferença, na próxima quarta (17), no Independência, que fica com a vaga na semi.

O primeiro tempo dos cruzeirenses foi avassalador. Para coroar, dois golaços. Quem inaugurou o placar foi o atacante Pedro Rocha. Logo aos 12 minutos, ele deu um lindo drible em Elias e, de fora da grande área, mandou uma bomba de perna esquerda. O goleiro Victor se esticou todo no lance, mas não conseguiu alcançar a bola.

O segundo tento veio em ótima jogada de Pedro Rocha. Aos 25, ele arrancou do meio de campo, deixou Igor Rabello e Victor para trás e só tocou para o meia-atacante Thiago Neves empurrar para as redes e garantir o resultado nos 45 minutos iniciais.

Na volta do intervalo, nada mudou. O Cruzeiro contiunou melhor e logo ampliou o placar, aos 9 minutos. Robinho mandou de fora da área e marcou o terceiro.

A partir dali, os cruzeirenses diminuiram o ritmo e o Galo não conseguiu ameaçar. Agora, terá uma missão complicada na partida de volta, na próxima semana.