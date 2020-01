Pela primeira vez, Festival de Verão tem dois palcos principais

Quando o Festival de Verão começou, em 1999, o arquiteto Giusepe Mazzoni já trabalhava na montagem da estrutura do evento. Naquela época, ele nem imaginava que, em 2020, iria ser responsável por dois palcos gêmeos, cada um com dimensão de 50m de largura, 16 de altura e 200 metros quadrados de LED, como é hoje. “De fato, o evento cresceu muito. Antes, a cenografia era muito material. Era muito difícil conseguir algo em LED”, disse.

Nesta quarta (29) foi finalizada a montagem desses dois palcos principais, o Arena, localizado no gramado do estádio, e o Dique, montado no estacionamento. Agora, os esforços estão concentrados para a instalação das placas protetoras do gramado. Tudo isso para que neste sábado (1º) a Arena Fonte Nova esteja pronta para ser ocupada por dezenas de milhares de pessoas interessadas na 21ª edição do Festival de Verão. “Levando em conta a estrutura de camarote, banheiro e serviços, praticamente toda a Arena será ocupada pelo FV20”, disse Mazzoni.

A iluminação cênica dos palcos ficou sob responsabilidade do designer Carlinhos Nogueira. Já o projeto de áudio, feito para controlar o impacto sonoro ambiental para os moradores ao redor do estádio, foi tocado pelo engenheiro de som Beto Neves. “No total, são 60 toneladas de equipamentos sonoros de ponta posicionados em locais estratégicos, para que o som chegue bem a quem estiver dentro do estádio e menos a quem mora ao redor”, explica. Por esse objetivo, os shows no Palco Dique se encerrarão mais cedo, às 22h.

Cerca de 500 funcionários estão trabalhando no local desde o dia 15 de janeiro para deixar o espaço pronto. “A gente fez um estudo e constatou que, considerando os fornecedores de alimentação, material, serralheria, sonorização, identidade visual e tantas outras necessidades, outros 2,5 mil empregos indiretos são beneficiados pelo festival”, disse Mazzoni, que ainda garantiu que, quando a festa acabar, ainda na madrugada da segunda, sua equipe vai estar posta para trabalhar na desmontagem da estrutura.



Dois dias

A ideia da montagem de dois palcos principais se deu para que não houvesse hierarquização das bandas. Nos Palcos Dique e Arena vão se apresentar os 20 artistas principais da festa (confira ao lado a ordem de apresentação).

Já o Palco Itaipava de Som a Sol vai receber as seis bandas em início de carreira que venceram o concurso montado pelo FV20: Groove da Lys, Mej Comigo e Coletivo Ifé, que tocarão no sábado, e Rock Night Club, Meio do Céu e Avenida, que vão tocar no domingo. O grupo de 28 atrações é preenchido pelas bandas madrinhas do concurso: DH8, que se apresenta no sábado, e Vitrola Baiana, que toca no domingo.

Este palco alternativo está montado na Ladeira da Fonte das Pedras, num espaço chamado Arena eXPerience. O local também terá um palco interativo de dança, uma tenda climatizada de 80m² para gamers, Food park, Feira da Sé, dentre outras atrações que pretendem agregar experiência ao festival.

Para preservar a segurança do público, a Polícia Militar garantiu um efetivo de 700 homens e a presença de câmeras de reconhecimento facial espalhadas pelo estádio. Já a Transalvador afirmou que as linhas de ônibus que atendem à região terão seu horário estendido e haverá um acréscimo de 15 ônibus reguladores. O metrô funcionará até 2h da madrugada no domingo e 2h30 da madrugada na segunda. A previsão para o encerramento dos shows é pouco depois das 1h da madrugada.

Programação Festival de Verão (FV20)

Palco Arena - Sábado (1º)

- Harmonia do Samba

- Ferrugem

- Ivete Sangalo

- Dennis DJ

- Zé Neto & Cristiano

Palco Dique Coca-Cola - Sábado (1º)

- Attooxxa

- Iza

- Falcão

- Baco Exu do Blues

Palco Arena - Domingo (02/02)

- Dilsinho

- Bell Marques

- Léo Santana

- Alok

- Wesley Safadão

- Parangolé

Palco Dique Coca-Cola - Domingo (02/02)

- Vitão

- Melim

- Felipe Araújo

- Denny

Serviço

O quê: Festival de Verão (FV20)

Quando: Sábado, a partir das 14h30 (abertura dos portões); e domingo, a partir das 14h (abertura dos portões)

Onde: Arena Fonte Nova (Nazaré)

Ingresso: R$ 140 | R$ 70 (Arena Di Galera); R$ 196 (Espaço Di Frente); R$ 430 (Mirante Premium masculino) e R$ 390 (Mirante Premium feminino)

Ingresso Amigo: Permite adquirir dois ingressos no mesmo dia por um valor promocional: R$ 120 (ingresso amigo Arena) e R$ 350 (ingresso amigo DiFrente)

FV Card: Cartão será utilizado no dia do evento para consumo de bebidas e alimentos. À venda na Loja Oficial do FV20, por R$ 5. O valor do cartão e a recarga não consumida serão restituído no final, após devolução do cartão

Vendas: Loja Oficial do FV20 (Shopping da Bahia - Piso 3); Salvador Tickets; Lojas South; Imaginarium (Shopping Barra e Shopping Estrada do Coco); Loja Salvador Card (Shopping Cajazeiras)

*Com orientação do editor Roberto Midlej