Pela primeira vez juntos, MAPA e Jardim Soma lançam novo clipe

Amizades são belezas acesas por dentro, são caminhos trilhados em comunhão, sonhos vividos e partilhados no dia-a-dia. “Ah, os Dias”, o próximo single a ser lançado pelo Selo Portal em 2022, abrindo com chave de ouro o ano, sela a amizade entre Luca Bori (Jardim Soma) e Matheus Patriarcha (Mapa), seus criadores.

Com uma sonoridade que passeia entre referências da MPB e música POP, a canção nos conduz a uma atmosfera leve e percussivamente diversa, com sons que integram a beleza do single, conferindo um ar ao mesmo tempo sofisticado e despojado. Todo esse jardim musical é a soma dos beats, guitarras, baixo, synths e vozes que se projetam e se encontram ao longo da faixa, buscando levar ao ouvinte uma experiência agradável e inspiradora.

A amizade entre os artistas não só dá régua e compasso à letra da canção, como pode ser percebida também no videoclipe que acompanha o single. Todo ele gravado em um mesmo dia, captado e dirigido por Heder Novaes, a contar com a presença de Heverton Diodé, responsável pela percussão da canção. O clipe que foi editado por Luca Bori se passa em Salvador, na Praça de Nazaré, onde fica a escola em que Luca e Mapa estudaram e se conheceram, ainda na adolescência. Toda essa sintonia: “som que espalha pelo ar suspiro das conexões”, se mostra nas imagens e é fruto dos longos anos de companheirismo entre os músicos.



Se, por vezes, o passar dos nossos dias são marcados por acasos e imponderáveis, não há nada de aleatório na construção desta canção e parceria. Mapa conta que a letra e o mote da música surgiram numa aula de musicalização infantil, imerso e a divagar pelo universo das crianças, prenhe de criatividade e improviso. Segundo ele, o ambiente que fez nascer a música o remeteu imediatamente à sua própria infância e mundos inventados.

Nessa mesma época e lugar (que se torna a locação do clipe), estava também por lá Luca, que contribui com parte da letra da canção, imprimindo elementos da identidade característica do Jardim Soma. Para o baixista e interprete, “a letra registra esse momento de sintonia onde a nossa amizade e admiração se reencontra e se fortalece através dos desafios de viver a arte nos tempos atuais e dos sonhos compartilhados ao redor da música”.

O mundo, e os devaneios de criança, mudaram e continuam a se transformar. No atual momento, os amigos vivem e criam outros sonhos e possibilidades. A música segue norteando esses novos rumos que apontam bonitos horizontes à frente. Um ponto alto desse encontro e amizade é o fato dos artistas dividirem espaço no prestigioso Museu Cidade da Música, espaço de celebração e conhecimento da música baiana, ocupando o último andar do imponente edifício que abriga o acervo, destinado aos novos talentos da cena baiana.

Com pássaros a cantar, a vibe de um lindo dia começando e uma mensagem positiva, “não duvide se você tiver um sonho além do mar; acorde, vibre e vá viver”, essa canção é uma ode à esperança e ao bem viver.