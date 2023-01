Pela primeira vez no evento, Thaynara OG destaca importância do Festival de Verão

Pela primeira vez no evento, Thay OG destaca a importância do Festival de Verão Salvador: "Fortalecimento da cultura"A apresentadora e influenciadora Thaynara OG prestigia pela primeira vez o Festival de Verão Salvador, que acontece nos dias 28 e 29 de janeiro, no Parque de Exposições. “Eventos como esse são muito importantes para o fortalecimento da cultura. Fico muito feliz de estar aqui, especialmente por ser algo do Nordeste”, diz Thay, que revelou ainda ser muito fã de Gilberto Gil, Caetano Veloso e Daniela Mercury, destaques da programação do primeiro dia do FV 23.

Ao Alô Alô Bahia, a influenciadora falou também sobre as expectativas com um dos seus principais projetos, o São João da Thay, que ganhará um novo local em 2023. "Estamos preparando novidades que o público nem imagina", adianta. Os detalhes serão revelados no dia 16 de fevereiro.

Com 32 atrações e diversos encontros inéditos, o Festival de Verão Salvador acontece nos dias 28 e 29 de janeiro, no Parque de Exposições. Entre os destaques da programação, estão Criolo, Ney Matogrosso, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Ivete Sangalo, Luedji Luna, Margareth Menezes, Majur, Larissa Luz, Carlinhos Brown, Duda Beat e Àttooxxá, Bell Marques, Leo Santana, Pitty, Saulo, Ludmilla, Glória Groove e mais.





