Pela terceira vez, Bruna Griphao é a nova Líder do BBB 23

Bruna Griphao é a nova Líder do BBB 23. A disputa aconteceu em um tabuleiro e a sister conseguiu chegar à final junto com Amanda. O desempate foi feito com uma contagem de pontos que elas acumularam ao longo da prova.

É a terceira vez que Bruna ganha a liderança no BBB 23. A atriz foi a primeira Líder da edição ao lado de Larissa e também venceu a Superprova do Líder e Anjo Ton, durante a semana turbo.

A prova aconteceu minutos depois da expulsão de Cara de Sapato e Mc Guimê. Todos da casa ficaram incrédulos e a realizaram a prova com muita tristeza.