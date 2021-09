Pelé canta hino não oficial do Santos em quarto de hospital; veja

Um dia depois de tranquilizar os fãs com um vídeo bem-humorado na fisioterapia, Pelé voltou a aparecer nas redes sociais. Dessa vez, o Rei do Futebol foi registrado pela filha Kely Nascimento, cantando o hino não oficial do Santos durante sua recuperação no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

No vídeo postado nesta quarta-feira (22), nas redes sociais, o ex-jogador é acompanhado por uma dupla de músicos que, além de acompanharem na cantoria, tocam violão e batem palma. Veja:

Pelé e sua família estão usando as redes sociais diariamente para mostrar a recuperação do Rei. Na terça-feira (21), ele apareceu em um vídeo fazendo exercício em uma bicicleta ergométrica, e fez graça na postagem.

"Amigos, envio esse vídeo que a minha esposa fez hoje, para dividir com vocês a minha alegria. Estou cercado de carinho e de incentivos para me sentir um pouco melhor todos os dias. Pedalando desse jeito, em breve eu volto pra Santos, não acham?", escreveu.

Na segunda-feira (20), Kely postou uma foto do pai no hospital vendo o amistoso da seleção brasileira feminina contra a Argentina - a partida terminou com goleada por 4x1. No dia anterior, domingo (19), o ex-jogador apareceu em uma cadeira de rodas e com os punhos cerrados. No texto, ele comemorava:

"Como podem ver, estou dando socos no ar em comemoração a cada dia melhor. O bom humor é o melhor remédio e isso eu tenho de sobra. Não poderia ser diferente. É tanto carinho que tenho recebido, que estou com o coração cheio de gratidão".

Antes, no sábado (18), a filha do Rei do Futebol mostrou o processo de fisioterapia do pai. "Hoje foram dois passos para a frente", comemorou Kely.

Internado desde o dia 31 de agosto, Pelé passou por uma cirurgia para retirada de um tumor no cólon, uma parte do intestino, no dia 4 de setembro. Na madrugada da última sexta-feira (17), ele teve instabilidade respiratória e precisou voltar à Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Em boletim médico, o hospital informou que a transferência foi uma medida preventiva.

No mesmo dia, ele apresentou melhoras e passou para cuidados semi-intensivos. Ainda na sexta, Kely Nascimento também tranquilizou os fãs e uma foto ao lado do pai. "Ele está recuperando bem e dentro do quadro do normal. Prometo!", postou.

"Ele não gosta quando eu falo isso então por favor não conta pra ele mas ele é um senhor (velhinho). No quadro normal de um senhor da idade dele, depois de uma operação dessas, as vezes são dois passos para frente e um para trás. Ontem ele estava cansado e deu um passinho pra trás. Hoje ele deu dois pra frente!", continuou Kely.