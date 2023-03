Pelé deixa bens para viúva e suposta filha do ex-jogador é citada em testamento

O ex-jogador Pelé, que morreu aos 82 anos em dezembro de 2022 e, ainda em vida, deixou para a viúva parte dos seus bens. Márcia Aoki, que casou com o ex-craque em 2016, acabou herdando 30% dos bens.

Segundo o g1, Pelé deixou uma casa milionária de Guarujá, litoral de São Paulo, para a viúva. O advogado de Márcia, Luiz Kignel, comentou que os herdeiros aguaram o levantamento completo dos bens do ex-jogador para confirmar o valor do patrimônio deixado por Pelé.

A reunião da família deve ocorrer ainda nesta semana para resolver a questão do inventário com todos os filhos de Pelé. Ainda no documento, há a possibilidade de mais uma filha que pode ser herdeira, caso o exame de DNA dê positivo.

“Existe a possibilidade de uma investigação de paternidade [...]. Tem que esperar ser feito o DNA com os irmãos. Temos que esperar os próximos passos”, disse o advogado.

A investigação de paternidade foi registrada por Maria do Socorro Azevedo na Defensoria Pública do Estado de São Paulo. No entanto, em agosto de 2022, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) despachou uma carta precatória, mas Pelé não pode fazer o teste de paternidade devido os motivos de saúde.