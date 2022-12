Pelé diz que assistirá jogo do Brasil do hospital: 'Torcendo'

Internado em um hospital de São Paulo, Pelé usou as redes sociais nesta segunda-feira para desejar sucesso ao Brasil durante a partida contra a Coreia do Sul, às 16h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Pelé usou uma foto da Copa de 1958, na Suécia, para dizer que acompanhará a partida do hospital.

"Em 1958, eu caminhava pelas ruas pensando em cumprir a promessa que fiz ao meu pai. Sei que hoje muitos fizeram promessas parecidas e também vão em busca da sua primeira Copa do Mundo. Assistirei ao jogo do hospital e estarei torcendo muito por cada um de vocês. Boa sorte!", escreveu Pelé.

Diagnosticado com um câncer no cólon (região do intestino) em setembro do ano passado, Pelé voltou a ser internado na última terça-feira para a realização de exames. De acordo com boletins médicos divulgados pelo hospital, o Rei do Futebol encontra-se em um quarto comum e seu quadro é estável.

Na última sexta-feira, 2, o hospital informou que Pelé foi diagnosticado com um quadro de infecção respiratória e, desde então, a unidade de saúde afirma que ele vem responde de forma adequada ao tratamento feito com antibióticos.

Informações da imprensa, porém, afirmam que a situação do ex-jogador de 82 anos pode ser mais delicada e que deve inspirar cuidados, o que tem sido rebatido publicamente por Flávia e Keli As irmãs também se mostraram incomodadas com o tom de luto adotado pela imprensa e pelas pessoas nas redes sociais. Elas afirmam que, assim que melhorar, o pai vai voltar para casa. "Ele não está dizendo adeus no hospital", frisou Kely.