Pelé é acionado na Justiça por suposto novo filho aos 81 anos

Se Pelé achou que iria curtir a velhice em paz, infelizmente achou errado. O ex-jogador, aos 81 anos, foi acionado na Justiça para fazer mais um teste de DNA.

O antigo atleta teve seu nome envolvido na Justiça após Maria do Socorro Azevedo registrar um pedido de investigação de paternidade na 1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional VII de Itaquera.

De acordo com informações do site Notícias da TV, o IMESC (Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo), agendou uma data e horário para que Pelé esteja em casa no momento da coleta de sangue. "Ressalte-se que se trata apenas de coleta, pois a perícia ocorrerá em comarca diversa, e solicitamos que o material coletado seja diretamente enviado ao juízo deprecante", diz a escritura do juiz Renato Zanela Pandin.

O ex-jogador já fez outros testes no passado. Atualmente, Pelé é pai de Edinho, Joshua, Celeste, Kelly Cristina, Flávia Christina, Jennifer e Sandra Regina.