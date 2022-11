Pelé é internado em hospital de São Paulo

Rei do futebol, Pelé foi novamente internado. O ex-jogador está no hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, desde terça-feira (29). Ele foi levado pela esposa, Márcia Aoki, e por um cuidador depois de iniciar um quadro de inchaço no corpo. A informação foi publicada pelo repórter Pedro Ivo Almeida, da ESPN.

Pelé luta contra um câncer metastático e está realizando uma série de exames nesta quarta-feira (30), pois os médicos identificaram, além do quadro de anasarca (inchaço generalizado), uma síndrome edemigêmica (edema generalizado) e também uma insuficiência cardíaca descompensada.

O corpo médico que cuida do Atleta do Século também identificou que a quimioterapia realizada nos últimos meses por conta dos tumores presentes em diversos órgãos não está mais surtindo efeito. O quadro do ex-jogador é delicado e ele está tendo dificuldades para se alimentar. Ainda não há previsão de alta.