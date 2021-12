Pelé é internado para tratamento de tumor do cólon e deve ter alta nos próximos dias

Pelé, Rei do Futebol, foi internado mais uma vez no Hospital Israelita Albert Einstein para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro deste ano. Segundo o boletim médico divulgado nesta quarta-feira, o paciente está estável, e a previsão é que receba alta nos próximos dias.

"Edson Arantes do Nascimento encontra-se internado no Hospital Israelita Albert Einstein para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro deste ano. O paciente está estável, e a previsão é que receba alta nos próximos dias", diz o boletim.

Nos últimos anos as idas de Pelé ao hospital têm se tornado constantes. Mês passado, o rei, que tem 81 anos, falou sobre sua saúde, dizendo que "está cada dia melhor". "Acho que nem mesmo a máscara para minha proteção consegue esconder a minha felicidade", escreveu na legenda de uma foto.

Pelé passou um mês internado no Hospital Albert Einstein, entre agosto e setembro, para tratar tumor no cólon direito. O ex-jogador teve alta no dia 30 de setembro e foi encaminhado ao tratamento de quimioterapia após a cirurgia para a remoção do tumor.

"Amigos, faz algum tempo que não falamos disso. Eu quero avisar que estou muito bem. Me sinto cada dia melhor. Acho que nem mesmo a máscara para minha proteção consegue esconder a minha felicidade. Muito obrigado a todos vocês, que me mandam boas energias diariamente", diz a mensagem completa.

No dia 23 de outubro, o Rei comemorou o aniversário de 81 anos. Ganhou carinho do Santos e de personalidades do esporte, como Cristiano Ronaldo e Tom Brady. "São 81 anos de vida, com muitas vitórias. E a principal delas é comemorar ao lado de vocês", postou.