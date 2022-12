Pelé faria o milésimo gol na Fonte, mas Birro Doido não deixou

A Fonte Nova foi um dos palcos do brilhantismo de Pelé. O Rei jogou 19 vezes no emblemático estádio, e marcou sete vezes. Mas um dos principais lances em Salvador é, justamente, o que não entrou. O milésimo gol do astro seria aqui, em um confronto com o Bahia, no dia 16 de novembro de 1969. Não fosse o zagueiro Nildo...

A jogada aconteceu em um duelo válido pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa. Na metade do segundo tempo, o Rei tabelou com Manuel Maria e se livrou da marcação de Baiaco. Na sequência, deixou para trás até o goleiro Jurandir, e tinha um gol aberto em sua frente. Só que, em cima da linha, Nildo ‘Birro Doido’ tirou.

“O Bahia fez uma partida de um grado. Essa jogada foi uma coisa realmente fora de série. Ele driblou todo mundo, tocou a bola, saiu correndo... E eu cheguei e tirei”, relembrou o zagueiro, em uma entrevista à TV Bahia, em 1993.

O lance foi tão impressionante que acabou comemorado como um gol do Bahia. “Fui em cima de Nildo, dei um abraço nele, porque ele tirou a bola”, recordou Baiaco. O volante, aliás, marcou um gol naquele confronto. Mas Jair Bala, já no fim, deixou tudo igual: 1x1.

“Eu ia fazer o gol. Driblei o goleiro, toquei a bola, ele veio e salvou. E levou a maior vaia, começaram a gritar, porque todo mundo queria que o gol fosse na Bahia”, disse Pelé, em entrevista antiga.

O Bahia contesta o Atleta do Século. O Esquadrão relembrou aquele dia no aniversário de 53 anos da partida, em novembro do ano passado. Em um vídeo nas redes sociais, o tricolor reuniu os melhores momentos do duelo, incluindo o não-milésimo gol. Mas negou as vaias.

“Fazendo aniversário, em uma Fonte ainda só com um lance de arquibancada, em 1969, o santista buscava seu famoso milésimo gol contra o Bahia. Mas o zagueiro Nilton Birro Doido salvou em cima da linha. Sem vaias, ao contrário do mito criado, mas festa da nação”, publicou o clube.

Se teve vaia ou não, certo é que os quase 38 mil torcedores presentes na Fonte Nova naquele dia não viram o Rei alcançar o impressionante número. Depois de deixar Salvador com os mesmos 999 gols na bagagem, Pelé estabeleceu a marca três dias depois, no Maracanã, quando converteu pênalti sobre o Vasco.

Nildo, o herói (ou vilão), morreu no dia 19 de outubro de 2008. Mas, apesar de ter ficado marcado por impedir o gol histórico, ele seguia apenas um combinado feito pelos jogadores do Bahia.

“A gente fez um pacto. Estávamos preocupados em não ficar na história só por conta disso. Ele não podia fazer o gol. E tínhamos que fazer uma boa partida. O mundo todo estava aqui. Era uma boa vitrine”, afirmou o ex-meia Elizeu ao CORREIO, em 2010.

Quem segurou o eterno camisa 10 naquele jogo foi Baiaco, que ainda marcou o dele. “Ele não podia fazer o gol. O técnico pediu para eu colar no pé dele e não deixar ele jogar. Deu muito trabalho”, admitiu.