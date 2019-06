Pele Negra, Máscaras Brancas é remontado no Domingo no TCA

Os impactos gerados pelo racismo na vida de pessoas negras é o tema do espetáculo Pele Negra, Máscaras Brancas, que estreou em abril no Teatro Martim Gonçalves da Ufba, em curta temporada, e agora é remontado no Domingo no TCA. A apresentação única acontece no dia 14 de julho, na Sala Principal do Teatro Castro Alves. Os ingressos custam R$ 1 (inteira) e R$ 0,50 (meia) e podem ser retirados na bilheteria, a partir das 9h do dia do evento.

A montagem da Companhia de Teatro da UFBA é inspirada na obra de Frantz Fanon, influente psiquiatra e pensador negro do século XX. A peça tem texto de Aldri Anunciação, direção de Fernanda Júlia e co-direção de Licko Turle. O elenco é majoritariamente negro e traz a primeira mulher negra, Onisajé (Fernanda Júlia), como diretora de um espetáculo pela companhia de Teatro da UFBA, fundada em 1981. Para Onisajé, “o convite para ir ao TCA é a possibilidade de abrir um equipamento público para uma plateia que, geralmente, não se vê representada em grandes palcos”.

Segundo o co-diretor Licko Turle, o processo de montagem foi feito na Companhia de Teatro da UFBA, com apresentação no Teatro Martim Gonçalves (TMG), durante quatro semanas e casa lotada. “O espetáculo acabou sendo um sucesso de público e, até mesmo de crítica, por esse motivo buscamos a Secretaria de Cultura do Estado, que teve a visão da importância do espetáculo, para apresentar no projeto Domingo no TCA”.