Pelé pede união de brasileiros e manda recado à seleção: 'Hexa foi apenas adiado'

O perfil de Pelé nas redes sociais publicou neste sábado uma carta aberta com um pedido aos torcedores brasileiros. O Rei do Futebol faz um balanço sobre os percalços que as derrotas provocam na vida dos atletas e afirma que os brasileiros devem recordar o que fez o País se tornar o maior campeão na histórias dos Mundiais.

"Apesar da dor que estamos sentindo com a nossa eliminação na Copa do Mundo, eu peço aos brasileiros que se lembrem do que nos trouxe até as cinco primeiras estrelas que temos no peito. É o amor que nos move. Eu não sei o que nos faz sermos tão loucos por futebol. Se é o amor pela união de amizades verdadeiras em torno do esporte, pelo grito do gol ou por esquecer de todos os problemas que enfrentamos, mesmo que seja por apenas 90 minutos. Talvez o amor pelo combate à pobreza, à fome e às drogas, que o futebol assume em tantas comunidades que formam um país tão imenso. São muitas as virtudes do esporte mais bonito. Ainda mais aqui no Brasil", escreveu.

Pelé reforça que o sentimento de união se tornou predominante em um momento muito importante para o País e disse sonhar que tal envolvimento seja contínuo.

"O que importa é que essa torcida nos uniu, em um momento que precisávamos tanto de união. E meu sonho é que este sentimento entre nós e pelo nosso país não seja apenas passageiro. Este objetivo pode parecer impossível. Porém, quando eu era garoto, eu tive outro sonho que também parecia: vencer a Copa do Mundo para o meu pai", afirma Pelé em outro trecho da carta.

O Rei do Futebol também considera que a derrota para a Croácia apenas adiou a conquista do hexacampeonato, que, em breve, deve constar na sala de troféus da CBF. Do mesmo modo, Pelé envia uma mensagem de carinho aos jogadores e antiga comissão técnica da seleção brasileira.

"Falando em sonhos, não pensem que os sonhos dos nossos atletas acabaram. Eu sei que eles ainda sonham com a sexta estrela, assim como eu sonhava quando era um menino. A nossa conquista foi apenas adiada. Aos meus amigos atletas e comissão técnica da seleção, eu deixo a minha admiração, solidariedade e amor. A todos os brasileiros, eu desejo que a união e o amor que nos une no esporte transcenda para a vida inteira. O sonho é de todos nós. Amor, amor e amor", disse.

Pelé está internado no Hospital Albert Einstein há 19 dias. O boletim médico divulgado no dia 12 de dezembro afirmava que o Rei do Futebol apresenta melhora clínica, mas sem previsão de alta. Pelé faz tratamento de uma infecção respiratória e passa por uma avaliação mensal do câncer no cólon diagnosticado em setembro do ano passado.