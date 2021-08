Pele Preta lança documentário sobre comunicadores negros de Salvador

Um trabalho feito por várias mãos pretas, em um processo de acolhimento, amor e doido para colocar o melhor possível nas ruas. Em outras palavras, esse é o curta-documental "Àkesán - Pretos comunicadores", com roteiro assinado pelo jornalista Rafael Santana e a produtora Fran Cardoso, que estreia no próximo sábado (21), abordando a nova cena de comunicadores de Salvador.

A ideia do projeto é mostrar como jovens negras e negros estão utilizando novos formatos possibilitados pela internet para se comunicar com o público. O filme é dirigido por Taís Amordivino, que também dirigiu filmes como "Motriz" e o documentário "Miraildes Mota - a lendária Formiga", da HBO.

Roteirista do curta, Fran Cardoso também é fundadora do podcast Pele Preta em Salvador - que é quem realiza o projeto. Ela afirma que o curta não a tira do universo de podcasts, mas amplia seus horizontes e torna multiplataforma.

"Foi tudo muito novo, mas muito bacana porque a gente estava num ambiente muito acolhedor. A gente trabalhou com profissionais excelentes, pretos, o que pra mim faz toda a diferença porque a gente muitas vezes se entendia no olhar, tínhamos um diálogo objetivo e ao mesmo tempo afetuoso, não havia um processo hierárquico e de opressão no set de gravação", disse Fran.

Nessa temporada, o projeto trará entrevistas com nomes como Alane Reis, da Revista AfirmAtiva; a influenciadora e jornalista Ashley Malia; além da dupla Leanderson Gomes e Lucas Soares, do Complexo do Nordeste de Amaralina.

O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultural do Ministério do Turismo, Governo Federal.