Pelé rebate ídolo do Liverpool após ter seus mil gols contestados

Pelé viu seu nome envolvido em uma polêmica, após um ex-jogador do Liverpool duvidar publicamente de seus números. Jamie Carragher, ídolo do clube inglês, afirmou durante o programa Monday Night Football, do canal Sky Sports, que os famosos mil gols do Rei do Futebol são um 'mito'. O brasileiro, porém, não deixou barato.

Único jogador campeão de três Copas do Mundo (1958, 1962 e 1970), Pelé respondeu a Jamie nesta quarta-feira (16). Em uma mensagem nas redes sociais, o Rei mandou uma indireta para o ex-zagueiro.

"O futebol era mais simples na minha época. Sempre foi por amor ao esporte. Sempre foi por voltar para casa e ver vocês felizes", escreveu Pelé.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pelé (@pele) O Santos, clube pelo qual o Rei foi bicampeão da Libertadores e mundial, também cutucou Jamie Carragher. O Peixe postou uma foto do ídolo segurando suas três taças da Copa e tirou onda: "O Rei extremamente preocupado com a contestação sobre a sua grandeza e seus números insuperáveis. Don't cry [não chore, em inglês]!", publicou o Santos. O Rei extremamente preocupado com a contestação sobre a sua grandeza e seus números insuperáveis.



Don't cry! ???? pic.twitter.com/KJalgcd2AJ — #SantosDoMundo (@SantosFC) March 16, 2022 A declaração de Carragher, que tem quatro gols na carreira, foi feita durante uma comparação entre Pelé e Cristiano Ronaldo, que se tornou o maior artilheiro da história do futebol em jogos oficiais reconhecidos pela Fifa. Ao todo, o português balançou as redes 807 vezes. "Eu falei sobre isso na reunião hoje. Eu disse que Pelé tem um pouco de mito. Não acredito nos seus mil gols. Mas não me parece legal, não é? Chamar Pelé de mito", disse Carragher entre risos.