Pelé recebe alta após 15 dias internado e fará tratamento em casa

Pelé, Rei do futebol, recebeu alta, nesta quinta-feira (23), do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde esteve internado desde o dia 8 para tratar um tumor no cólon direito, região do intestino grosso, descoberto em setembro. Aos 81 anos, o astro vai passar as festas de fim de ano com a família no Guarujá.

"Edson Arantes do Nascimento recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein nesta quinta-feira, 23 de dezembro de 2021. O paciente encontra-se estável e seguirá o tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro deste ano", disse a nota do hospital.

Pouco depois, Pelé também comemorou a alta nas redes sociais. "A foto sorrindo não é a toa. Como eu havia lhes prometido, vou passar o Natal com a minha família. Estou voltando para casa. Obrigado por todas mensagens de carinho", escreveu.

Pelé foi hospitalizado em 31 de agosto para fazer exames anuais de rotina, adiados em 2020, em razão da pandemia. Durante o procedimento, o tumor foi identificado. A cirurgia ocorreu em 4 de setembro.

No fim de setembro, Pelé teve alta da mesma unidade, após passar um mês internado. Durante o período da internação, ele usou as redes sociais para agradecer às mensagens de carinho.

Sempre bem-humorado e ativo nas redes sociais, Pelé, na última segunda-feira (20), também fez questão de parabenizar a compra do Cruzeiro por Ronaldo Fenômeno, revelada no último sábado, e que repercutiu muito no mundo esportivo.