Pelé será homenageado em rodada de abertura das Séries A e B

A primeira rodada das Séries A e B do Campeonato Brasileiro serão marcadas por tributos a Pelé. O rei do futebol, morto em dezembro, será homenageado com diversas ações organizadas pela CBF para exaltar sua importância e sua memória. Tudo começa ainda nesta sexta-feira, com o pontapé inicial para Guarani e Avaí, no Brinco de Ouro, em Campinas, pela divisão de acesso.



São diversas ações de homenagens previstas pela CBF, ideias do presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues. Os capitães jogarão com braçadeiras confeccionadas especialmente para as homenagens a Pelé. Até a moeda do árbitro para definir lado de campo e pontapé inicial será estilizada.



Antes do apito inicial para as jogos, os organizadores pedirão um minuto de aplausos nos estádios em reverência ao ídolo. Os jogadores ficarão perfilados no círculo central. A CBF ainda promete estampar imagens do único tricampeão do mundo nas placas de publicidade em volta do gramado.



A série de homenagens, idealizada por Ednaldo Rodrigues, pode se repetir ao longo das competições nacionais. "O Pelé é o maior jogador de todos os tempos e será reverenciado sempre pela CBF. O legado do Rei do Futebol será perpetuado", afirmou Ednaldo Rodrigues.



As homenagens na Série A ocorrem a partir deste sábado, quando o atual campeão largar na busca pelo segundo título seguido no Allianz Parque, diante do Cuiabá, às 16 horas. Ao mesmo tempo estarão se enfrentando, em Belo Horizonte, América-MG x Fluminense. AS homenagens seguem nos jogos das 18h30, com Botafogo x São Paulo, Red Bull Bragantino x Bahia, Athletico-PR x Goiás e Fortaleza x Internacional. O dia de partidas termina às 21 horas, com Atlético-MG x Vasco.



No domingo serão mais três embates: Corinthians x Cruzeiro e Flamengo x Coritiba, ambos às 16 horas, e Grêmio x Santos, às 18h30. O jogo em Caxias do Sul deve ser com mais emoção pelo fato de Pelé ter brilhado com a camisa santista.