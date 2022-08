Pelo 3º dia, bombeiros combatem incêndio em área grande de vegetação em Barreiras

O Corpo de Bombeiros continua a atuar em uma área extensa de vegetação que pega fogo há três dias na localidade de Prainha, em Barreiras, no oeste baiano.

Quase 100 bombeiros estão na região tentando debelar as chamas. Nesta quinta-feira (18), duas aeronaves modelo Air Tractor, do contrato com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, estão ajudando no trabalho.

Para controlar o incêndio, os bombeiros usam equipamentos como pás, mochilas costais, foices, facões e abafadores. A área é bastante íngreme e de difícil acesso, segundo a corporação.

A Secretaria de Meio Ambiente de Barreiras diz que o fogo está mais próximo da região da Chapada Diamantina. A situação também é monitorada por uma equipe do Ibama.