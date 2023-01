Pelo menos 1200 bolsonaristas acampados em Brasília são detidos pela PF

A Polícia Federal (PF) cumpriu a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e desmobilizou o acampamento bolsonarista que abrigava terroristas em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. A ação aconteceu na manhã desta segunda-feira (9), um dia após os grupos extremistas destruírem as sedes dos Poderes na Esplanada.

Pelo menos 1200 pessoas foram detidas. Os golpistas estão sendo deslocados para a sede da PF em 40 ônibus. Todos passarão por uma triagem e poderão ser fichados pelos ataques terroristas. Os veículos foram escoltados por agentes da PF no trajeto.

Os ataques na capital federal foram orquestrados e financiados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que não aceitam o resultado democrático das eleições gerais de 2022.

Bolsonaro abandonou o mandato dois dias antes do fim e seguiu para os Estados Unidos, onde ainda permanece.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública criou um e-mail para receber informações de terroristas que invadiram e depredaram as sedes dos três Poderes neste domingo (8). O endereço eletrônico para compartilhar informações com a pasta é o denuncia@mj.gov.br