Pelo telefone, avô implorou para que pai não matasse filhas: 'Pelo amor de Deus'

O avô das duas meninas que foram mortas pelo próprio pai em Goiás ligou para o motorista de aplicativo Ramon de Souza Pereira implorando para que ele não cometesse o crime. Ramon ligou para o sogro antes de esfaquear as filhas de 4 e 8 anos e queimar o carro em que elas estavam. O avô gravou a ligação.

“Ramon, pelo amor de Deus, não faz isso não. Você sabe que tudo que nós temos na vida", diz ele na ligação, emocionado. "Ramon, pelo amor de Deus, eu amo essas meninas”, continua. Segundo a polícia, em trechos da ligação é possível ouvir as crianças chorando e dizendo que o pai vai queimar o carro.

Veja o trecho do áudio, divulgado pelo Metrópoles:

A Polícia Civil de Goiás diz que a ligação foi feita às 17h45 da segunda (22). Pouco depois, Ramon matou as duas filhas. Ele confessou o crime e disse que agiu para se vingar da esposa, a quem teria flagrado em uma traição.

Ramon disse que colocou um rastreador no carro da mulher e a foi atrás dela em Goianira, na região metropolitana da capital. Lá, a teria encontrado com outro homem, que fugiu. Ele bateu na mulher e foi embora com o carro dela.

Depois, passou na creche e na escola para buscar as duas filhas. Ramon esfaqueou as duas e tocou fogo no carro com elas dentro. Um fazendeiro encontrou o veículo com os corpos e chamou a polícia.

O homem foi preso no dia seguinte ao crime, depois de tentar se matar com um objeto cortante, causando ferimetnos na garganta e abdômen. Ele foi achado em um lago em outra cidade da região metropolitana de Goiânia, Santo Antônio de Goiás.

Por conta dos ferimentos, Ramon está hospitalizado na UTI de uma unidade de saúde de Goiânia. Ele tem estado estável.