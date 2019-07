Pelota basca, squash... Pan-Americano vai ter esportes exclusivos

Quem se acostumou a acompanhar as modalidades tradicionais nos Jogos Olímpicos e Pan-Americanos vai ter que se preparar. A edição dos Jogos Pan-Americanos 2019, que começam oficialmente nesta sexta-feira (26), em Lima, no Peru, vai contar com sete esportes exclusivos da competição.

As modalidades não são lá bem populares, ou vai dizer que você acompanha disputas como raquetebol, squash e pelota basca? Ao todo são seis ‘novos’ esportes. Além dos já citados, entram na conta: boliche, esqui aquático e fisiculturismo. Os mais desatentos precisam ter cuidado para não confundir o raquetebol e o squash. Os dois são bem parecidos. Com o uso de raquetes, os jogadores ficam de frente para uma parede rebatendo as bolas. Basicamente, a diferença entre os dois é de que no raquetebol é possível usar o teto como ponto de rebote. Além disso, quadra e raquete são menores do que as utilizadas no squash.

Outra modalidade semelhante é a pelota basca. Assim como no squash e no raquetebol, os jogadores também arremessam a bola contra uma parede. A diferença está na raquete utilizada. Original da região basca, na Espanha, a pelota basca conta com uma espécie de bastão de madeira para rebater as bolas. Os atletas também podem usar as mãos e uma cesta.



O Brasil conta com um atleta nesta modalidade. Felipe Otheguy nasceu na França, mas faz parte do time verde e amarelo no Pan. O Brasil vai contar também com atletas no boliche e no esqui aquático. Este segundo esporte consiste em um atleta sendo puxado por uma lancha. É preciso manter o equilíbrio em velocidades que podem chegar a 80 km/h.

baiano em ação

A última modalidade exclusiva do Pan-Americano vai contar com um baiano na disputa. Natural de Utinga, a 442km de Salvador, Jussa Garoto será o representante brasileiro no fisiculturismo, em que homens e mulheres mostram a definição de seus músculos para alcançar o topo do pódio.

“Os atletas têm que se enquadrar em relação a altura e peso. Ficamos todos perfilados em cima de um palco e temos que fazer as poses obrigatórias e compulsórias”, explica Jussa.