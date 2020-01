Pelourinho Dia e Noite inicia programação de Verão nesta quarta-feira (8)

A alta estação que atrai moradores e turistas às ruas de Salvador vai agitar o coração cultural e histórico da capital baiana com diversas atividades gratuitas envolvendo muita música, teatro e até mesmo moda nos meses de janeiro a março. Promovida pela Prefeitura, a programação de Verão do Pelourinho Dia e Noite já começa nesta quarta-feira (8) com os jovens da República dos Ritmos, com variadas manifestações populares em desfiles itinerantes no Pelô. Os grupos Swing do Pelô, Tambores e Cores e Meninos da Rocinha vão se apresentar sempre de quarta a sábado, às 16h, até o próximo dia 31 de janeiro e no dia 10 de fevereiro.

Já na quinta-feira (9), Jota Zô, Samba da Vizinha e Samba de Verdade vão agitar os pandeiros com o Viradão do Samba. As rodas de samba serão realizadas na Praça da Sé, Terreiro de Jesus e Largo do Pelourinho, às 19h30 e, depois, se reúnem no Largo do Pelourinho para fechar o dia com chave de ouro. As demais edições acontecem nos dias 16, 23 e 30 deste mês e no dia 6 de fevereiro.

Na sexta-feira (10), começam as apresentações do Circuito Jorge Amado encenadas pelo Polo de Teatro Itinerante (Poti). Renovada, a proposta vai colocar em cena mais personagens dos livros do autor baiano, este também representado para tentar dar ordem no esfuziante carnaval que o espetáculo de teatro musical promove pelas ruas do Pelô. As apresentações também acontecerão nos dias 17, 24 e 31 de janeiro e dias 7 e 14 de fevereiro, sempre às 19h, saindo do Largo do Pelourinho.

Ainda no dia 10, às 20h, será aberta a série de shows do Arte no Paschoal, que promove apresentações intimistas às sextas-feiras com artistas baianos consagrados na Cruz do Paschoal, no Santo Antônio Além do Carmo. Nesta edição, que homenageia as mulheres, o primeiro show é de Sylvia Patrícia. Os próximos encontros são com Cláudia Cunha, no dia 17; Matilde Charles, no dia 24; e Ana Paula Albuquerque, no dia 31. Também haverá apresentação no dia 7 de fevereiro.

Já no dia 11 (sábado), às 17h, a música tocada pelos grupos do Polo de Orquestras do Pelourinho (Popelô), seja ela popular ou erudita, vai tornar ainda mais especial o Centro Histórico, em concertos a serem realizados no Cruzeiro do São Francisco e nos ensaios abertos no Largo do Pelourinho. Em cadeiras, o público poderá conferir a abertura dos concertos com a Orquestra São Salvador, do maestro Fred Dantas. No dia 18, a apresentação será da Orquestra de Câmara de Salvador, com o maestro Ângelo Rafael. Por fim, no dia 25, será a vez do Sanbone Pagode Orquestra, do maestro Hugo Sanbone.

Já os ensaios abertos serão realizados pela Afrosinfônica, do maestro Ubiratan Marques, a partir do dia 15, às 17h, na Igreja de São Pedro dos Clérigos, no Terreiro de Jesus. As outras apresentações acontecem nos dias 22 e 29 de janeiro e 5 de fevereiro.

Passado o furacão do Carnaval, o Pelourinho Dia e Noite estreia em março uma nova ação: o MUDE – Moda Urbana Descolada do Centro Histórico. A iniciativa pretende trazer à tona as propostas de moda dos designers, estilistas, costureiros e artesãos do Centro Histórico, que têm nas lojas e ateliês uma criativa variedade de produtos e estilo próprio.

A edição de verão do Pelourinho Dia e Noite envolve 370 artistas, 106 profissionais diretos e 580 indiretos, 476 postos de trabalho diretos, sete ações, 53 eventos e público estimado de 60 mil pessoas durante o projeto. O projeto integra o programa Salvador 360, eixo Centro Histórico, e é concebido e coordenado pela Diretoria de Gestão do Centro Histórico, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult). A programação completa estará disponível no site www. pelourinhodiaenoite. com. br.