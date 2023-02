Pelourinho e Santo Antônio viram opções para quem quer fugir da muvuca

Trios elétricos, blocos, pipoca e camarotes. É fácil apontar elementos característicos do Carnaval de Salvador. Porém, a capital baiana também reserva espaço para o folião que prefere a festa momesca à moda antiga, com bandinhas de fanfarra e fantasias. É no Centro da cidade que a folia recorda o passado.

No primeiro dia oficial do Carnaval, nesta quinta-feira (16), espaços como o Santo Antônio Além do Carmo e Pelourinho ficaram reservados para os bloquinhos e as charangas.

Durante o dia o clima foi tranquilo, com a presença de muitas famílias e crianças. Bem diferente da multidão que lotou o local na semana passada, na saída do “De hoje a oito”. Quem animou a festa no Carmo foi o grupo Capoeiragem Musical, que conta com a participação do músico Reinaldinho, ex-Terra Samba e que traz para o ritmo da charanga letras da capoeira e da Axé Music.

Um dos idealizadores do grupo, o gestor comercial e contra-mestre de capoeira Alberto Lemos, de 38 anos, defende a manutenção dos bloquinhos para manter viva a essência do Carnaval de rua em Salvador.

“É uma marca do Carnaval, um Carnaval de paz, menos capitalista. Foi assim que o Carnaval começou e acho que é importante manter essa tradição”, pontuou ele, que usava uma fantasia em homenagem ao ídolo Moraes Moreira, que morreu em abril de 2020.

“Moraes Moreira, o nosso ícone, o nosso rei. É o primeiro Carnaval sem ele e nada mais justo do que fazer essa homenagem”, completou.

O administrador Arthur Guine, de 58 anos, saiu de Lauro de Freitas com um grupo de amigos para brincar nas ruas do Santo Antônio. Ele aproveitou para recordar os antigos carnavais, quando as mortalhas faziam sucesso.

“Hoje, para mim, é o ideal, o melhor que tem. Só amigos, sem confusão, todo mundo reunido. Quis recordar o tempo das mortalhas. Essa daqui que eu estou usando é dos Amigos do Papagaio, de 1980”, comentou.

No Pelourinho, o abadá rosa do grupo de percussão Tambores e Cores deu uma nova cor nas ruas estreitas do bairro. Concentrado na ladeira que dá acesso ao Santo Antônio, o grupo composto por crianças, adultos e idosos chamou a atenção de quem passava no local. Muitos foliões pararam para assistir a apresentação e ficaram impressionados com a sincronia.

Também teve espaço para a festa da criançada na Praça do Pelourinho. O ‘Furgão Elétrico’ foi quem fez a festa. O carro com fundo aberto criou uma espécie de mini circuito, homenageando cantores tradicionais do Carnaval e relembrando sucessos de outros ídolos, como Xuxa, a Rainha dos Baixinhos.

O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.