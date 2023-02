Pelourinho ganha palco Axé Pelô com shows gratuitos

Nasce no carnaval de Salvador um novo espaço onde a axé music reinará absoluta! É o palco Axé Pelô, que será montado no Largo da Tieta, Pelourinho, e que de 18 a 21 de fevereiro, das 18h às 01h, realizará 20 shows dedicados a celebrar o movimento musical que projetou a música baiana no mundo.

Entre os artistas que integram a programação gratuita estão veteranos como Gerônimo Santana, Sarajane, Paulinho Boca, Ana Mametto, Bailinho de Quinta, Cátia Guima, Wil Carvalho, Carla Cristina e Carla Visi. Mas também novos nomes: Nadjane, Lucas Axé, Dado Cerqueira, Juan e Ravena, Casa de Praia, Dammys, Prefixo de Verão, Guga Meira, Elaine Fernandes e Claudia Assis. Davi Moraes fará um tributo especial será feito a Moraes Moreira.

Localizado no Pelourinho, na Rua das Laranjeiras, atual Rua Alaíde do Feijão, o Axé Pelô tem uma arena completa para shows com capacidade para 1500 pessoas, além de um complexo de bares, restaurantes, galerias de arte e espaços culturais que já funcionam no local e que estão completamente mobilizados para a realização do evento. O espaço terá ainda um fraldário e o Espaço Infantil, comandado por Tio Paulinho que realizará oficinas e brincadeiras. O Axé Pelô é uma realização da Prefeitura Municipal de Salvador através da Saltur.

O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin e apoio da Jotagê e AJL.





Confira a programação:

Sábado (18)

18h às 19h – Lucas Axé

19h30 às 20h30 – Ana Mametto

21h às 22h – Bailinho de Quinta

22h30 às 23h – Davi Moraes – Tributo

00h00 à 01h00 – Dado Cerqueira

Domingo (19)

18h às 19h – Juan e Ravena

19h30 às 20h30 – Gerônimo Santana

21h às 22h – Wil Carvalho

22h30 às 23h – Paulinho Boca

00h00 à 01h00 – Casa de Praia

Segunda-feira (20)

18h às 19h – Guga Meira

19h30 às 20h30 – Sarajane

21h às 22h – Claudia Assis

22h30 às 23h – Elaine Fernandes

00h00 à 01h00 – Prefixo de Verão

Terça – feira (21)

18h às 19h – Nadjane

19h30 às 20h30 – Carla Cristina

21h às 22h – Cátia Guima

22h30 às 23h – Dammys

00h00 à 01h00 – Carla Visi