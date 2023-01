Pelourinho tem shows de Ana Mametto, Tiri, Bailinho de Quinta e Olodum 

A agenda do Pelourinho segue movimentando o verão baiano com uma grande variedade de eventos. Dentre os destaques, o ensaio do Olodum e os shows de Ana Mametto, Tiri e Bailinho de Quinta. A programação conta com apoio da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, através do Centro de Culturas Populares e Identitárias e do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural.

Na sexta-feira (13), o clima começa a esquentar com muito pop, mpb e música baiana nos três Largos. A cantora Ana Mametto se apresenta no Largo Pedro Archanjo, às 20h, com ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Já os largos Tereza Batista e Quincas Berro D'Água terão shows gratuitos de Gabi Lins e Tiri, respectivamente, a partir das 19h.

Os shows continuam no sábado (14) com o Samba de Mistura no Largo Pedro Archanjo, às 18h, com acesso gratuito; e a 'Micarô - Micareta no Pelô' comandada pela cantora Claudia Assis, às 20h, no Largo Tereza Batista, também gratuito. Já no Largo Quincas Berro D'Água acontece show da banda Bailinho de Quinta No Pelô, às 20h, com ingressos a R$ 60 e R$ 30 (1º lote) e R$ 80 e R$ 40 (2º lote). E o “avassalador” retorna ao Largo Tereza Batista, é o Samba Trator que realiza show a partir das 20h, com ingressos a R$ 20 e R$ 10.

No domingo (15) acontece o Festival Universitário Baiano de Arte e Cultura, a partir das 10h, no Largo Tereza Batista, com entrada gratuita. Já no Largo Quincas Berro D’Água, às 15h, é hora de descer para o Ensaio do Bloco Afro Olodum. Ingressos R$ 70.

Programação:

Gabi Lins - 'Pop Com Dendê'

Quando: Sexta-feira (13), 19h30

Onde: Largo Tereza Batista

Quanto: Gratuito

Tiri - 'Nova Maré'

Quando: Sexta-feira (13), 19h

Onde: Largo Quincas Berro D'Água

Quanto: Gratuito

Samba de Mistura

Quando: Sábado (14), 18h

Onde: Largo Pedro Archanjo

Quanto: Gratuito

Claudia Assis - 'Micarô - Micareta no Pelô'

Quando: Sábado (14), 20h

Onde: Largo Tereza Batista

Quanto: Gratuito

Bailinho de Quinta No Pelô

Quando: Sábado (14), 20h

Onde: Largo Quincas Berro D'Água

Quanto: R$ 80 | R$ 40

Samba Trator

Quando: Sábado (14), 20h

Onde: Largo Tereza Batista

Quanto: R$ 20 | R$ 10

Festival Universitário Baiano de Arte e Cultura

Quando: Domingo (15), 10h

Onde: Largo Tereza Batista

Quanto: Gratuito

Ensaio do Bloco Afro Olodum

Quando: Domingo (15), 15h

Onde: Largo Quincas Berro D’Água

Quanto: R$ 70