Pensando em reforços? Veja 10 jogadores que estão livres no mercado

A semana vai ser decisiva para os clubes da Série A que ainda pensam em reforçar os seus elencos para a sequência da temporada. O prazo para a inscrição de novos atletas no Brasileirão se encerra na próxima sexta-feira (24). Por isso, equipes como o Bahia, precisam correr contra o tempo para incorporar caras novas.

Com a janela de transferências internacionais fechada, as equipes podem recorrer aos jogadores de divisões inferiores, aos que ainda não completaram sete jogos na Série A ou aos atletas que estão sem contrato, portanto livres no mercado e que, na teoria, podem chegar sem custos às equipes.

Pensando nesse último perfil, o CORREIO preparou uma lista com alguns jogadores brasileiros e estrangeiros que estão disponíveis para assinar com as equipes da Série A. Será que algum deles se encaixa no seu clube? Confira:

Daniel Alves

Aos 38 anos, Daniel Alves ficou livre depois que rescindiu contrato com o São Paulo. Como fez apenas seis jogos no Brasileirão, ele pode defender outro clube na competição. De olho na Copa do Mundo de 2022, Daniel tem o interesse de acertar logo com outra equipe para se manter em atividade. O que pesa é o alto salário do jogador. Flamengo e Athletico-PR aparecem como interessados. O Fluminense também monitora a situação. O nome do lateral chegou a ser ligado ao Boca Juniors.

Jemerson

Baiano de Jeremoabo, Jemerson está sem clube desde que deixou o Corinthians, em julho. Nesse período, o zagueiro foi especulado no Atlético-MG, Flamengo, Grêmio e Porto, mas ainda não definiu o seu futuro.

Jemerson é baiano, mas nunca atuou por equipes do estado (Foto: Divulgação/Corinthians)

Sergio Romero

Vice-campeão da Copa do Mundo de 2014 com a Argentina, Romero teve poucos minutos no Manchester United nos últimos anos. Sem espaço, o goleiro não teve o contrato renovado e ficou livre no mercado. Aos 34 anos, o América do Sul pode ser um destino interessante para o jogador.

Jonathan

Se a busca for por um lateral direito mais "acessível", o experiente Jonathan está disponível. Ele deixou o Athletico-PR em fevereiro e desde então abriu conversas com algumas equipes, como Sport e Botafogo, mas não chegou a um acordo. Aos 35 anos, ele tem passagens por Santos, Cruzeiro e Inter de Milão.

Paulinho

Titular da Seleção Brasileira na última Copa do Mundo, o volante de 33 anos está livre após passagem relâmpago pela Arábia Saudita. Ele disputou apenas quatro jogos pelo Al-Ahli e deixou a equipe cerca de dois meses depois de ser anunciado.

Maicon

Ainda na defesa, outra opção é o zagueiro Maicon. Com passagens por Cruzeiro, São Paulo, Porto e Galatasaray, o defensor de 33 anos ficou livre depois de rescindir com o Al Nassr, da Arábia Saudita.

Ramires

Outro jogador com passagem pela Seleção Brasileira e que está sem clube é o volante Ramires. Formado no Cruzeiro e com passagem destacada pelo Chelsea, ele atuou pela última vez com a camisa do Palmeiras, mas deixou a equipe paulista em novembro do ano passado.

Com passagem pela Seleção Brasileira, Ramires defendeu o Palmeiras no ano passado (Foto: Divulgação/Palmeiras)

Mattheus

Filho do tetracampeão Bebeto, o meia de 27 anos entrou em acordo com o Sporting-POR e rescindiu o vínculo que iria até 2022. Livre, o jogador busca um novo destino. No Brasil, ele defendeu o Flamengo e o Coritiba, este último no Brasileirão do ano passado.

Ángel e Óscar Romero

Entre os estrangeiros, os irmãos Ángel e Oscar Romero podem ser opções para o ataque. Os dois rescindiram com o San Lorenzo, da Argentina. A preferência da dupla é por seguir atuando junta. Enquanto Óscar nunca jogou no futebol brasileiro, Ángel acumula boa passagem pelo Corinthians.

Giovani do Santos

Outro jogador conhecido no cenário internacional que está desempregado é o atacante Giovani do Santos. Formado no Barcelona, ele é filho do brasileiro Zizinho. Nos últimos anos, o jogador atuou nos Estados Unidos e México. O último clube foi o América-MEX.

Giovani dos Santos é filho do brasileiro Zizinho e foi formado na base do Barcelona