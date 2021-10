Pepê, do Cuiabá, causa polêmica com frase homofóbica: 'Leva à condenação'

O volante Pepê, ex-Flamengo e que atualmente no Cuiabá, causou polêmica nas redes sociais. O jogador respondia a uma série de perguntas em seu Instagram, quando recebeu a questão: "o que acha sobre homossexualidade?". O atleta de 23 anos afirmou que "é pecado".

"Leva à condenação como qualquer outro pecado se não houver arrependimento", escreveu Pepê em uma das respostas.

Pouco depois, outro seguidor disse que achava "injusto condenar os homossexuais, já que Deus ama a todos". O jogador se manifestou mais uma vez, e voltou a defender o pensamento.

"Concordo que Deus é amor, mas a generalização disso nessa geração tem levado muitos ao caminho errado. Amar é falar a verdade! Não julguei, nem condenei, apenas expus conhecimento que o senhor me deu pela Sua palavra, que é a Bíblia, meu manual de fé. A homossexualidade é pecado da mesma forma que adulterar ou até mesmo odiar o seu irmão também é. Pecado é pecado, e ele jamais trará vida", publicou.

Respostas de Pepê aos seguidores

(Foto: Reprodução)

As declarações de Pepê geraram revolta entre os internautas, que criticaram o teor homofóbico das respostas. Ex-Flamengo, o volante foi contratado pelo Cuiabá no início desta temporada, com vínculo de três anos.