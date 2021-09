Perfil de Britney Spears no Instagram é desativado

Britney Spears não está mais no Instagram. O perfil da princesinha do pop foi desativado na tardesta terça-feira (14) e não está mais disponível para visualização. Não houve qualquer anúncio da cantora de de 39 anos sobre uma decisão de deixar as redes sociais.

Neste domingo (12), Britney Spears e Sam Asghari usaram o Instagram para contar que estão noivos após quase cinco anos de relacionamento. Britney escolheu um vídeo no qual mostra inúmeras vezes sua aliança. "Não posso acreditar nisso", escreveu a cantora. Já Asghari optou por uma foto do casal e emojis os representando.

Segundo a revista People, o empresário do noivo informou que Asghari está "orgulhoso com a celebração e confirma o noivado". O anúncio acontece dias após o pai da cantora, Jamie Spears, entrar com uma petição para encerrar a tutela da filha após 13 anos.

Britney Spears e Sam Asghari anunciaram no Instagram que estão noivos (reprodução Instagram)

Segundo a imprensa americana, Jamie entrou com uma petição em um tribunal de Los Angeles em 7 de setembro. Em documentos enviados ao tribunal que julga o caso em agosto, ele se pronunciou sobre o fim da tutela e disse que ajudaria na transição para um novo tutor.

Mas em novos documentos, o pai da cantora vai mais longe e pede que o tribunal encerre totalmente a tutela, de acordo com a NCB News e a CNN. Britney Spears "tem o direito de que este Tribunal considere seriamente se essa tutela não é mais necessária", disse Jamie Spears em um novo processo citado por meios de comunicação. As circunstâncias dela mudaram "a tal ponto que os fundamentos para o estabelecimento de uma tutela podem não existir mais", acrescentou ele.

Britney comemorou a desistência de tutela pelo pai, mas rejeitou acordo: "Nossa investigação sobre a má gestão financeira e outros problemas vai continuar", disse o advogado de Britney.