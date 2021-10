Performance Tupinambá abre Fiac 2021

O Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia (Fiac) inicia nesta terça (26) sua 13ª edição, trabalhando com o conceito de seu um evento em processo, realizado durante a pandemia. Para isso, busca inspiradação no sambaqui, palavra de origem tupi que significa amontoado de conchas e descreve montanhas erguidas pelos povos originários, formadas por cascas de moluscos e objetos variados - que se depositam lentamente.

O evento, que acontece até domingo, novamente online, pode ser acessado ao vivo no site www.fiacbahia.com.br., com tradução em Libras e em inglês e espanhol. O Fiac reúne artistas de diferentes linguagens e origens, promovendo diálogo sobre trajetórias, inquietações e identidades nas artes cênicas.

Na abertura, a artista, educadora e líder indígena Glicéria Tumpinambá (BA), que coloca em cena a performance Manto Tupinambá em Movimento - Para Dialogar com o Mundo dos Encantados, com a cidade de Salvador e com os territórios digitais. Ela vai ocupar a galeria digital construída pelo designer e pesquisador Marlus Araujo, ao vivo, às 19h.

“Estamos trazendo uma programação onde a obra é uma instância para conhecer cada artista; ela faz parte de uma investigação ampliada, de uma possibilidade de construir um olhar para o mundo que cada artista vem se dedicando”, afirma Felipe de Assis, Coordenador Geral do Fiac.

Esta edição reúne traz sete artistas/coletivos e promove quatro oficinas, uma residência artística, quatro webinários, lançamento de livros e três intervenções artísticas. Cada artista ou grupo terá um dia e um horário específicos ara compartilhar com o público aspectos relacionados à criação de sua obra.

Completam a programação Lagartijas Tiradas al Sol (México), Ana Dumas (BA), Va-Bebe (Gana), John Herman (Alemanha), Anderson Feliciano (MG), Corposinalizante (SP) e Diego Araúja (BA). Já a programação formativa da 7ª. Edição do Seminário Internacional de Curadoria e Mediação em Artes Cênicas, que acontece dentro do evento, inclui encontros e ações de mais de 20 artistas, intelectuais e agentes culturais do Brasil e do exterior.

Programação completa e mais informações sobre o evento no site www.fiacbahia.com.br. Ingressos gratuitos através da plataforma www.sympla.com.br/ fiacbahia. A programação completa do FIAC Bahia pode ser acessada no site www.fiacbahia.com.br. Informações sobre a programação estão sendo compartilhadas também nas redes sociais do FIAC (@fiacbahia). Outra maneira de ficar sempre por dentro das novidades e estreias do FIAC Bahia é através da newsletter semanal do Festival, cujo cadastro pode ser feito através do link https://mailchi.mp/7oito/cadastro.