Pergunta sobre Mbappe após partida da seleção irrita Neymar

A satisfação de Neymar com a vitória sobre Gana após o jogo desta sexta-feira, foi interrompida durante a zona mista após um questionamento de um repórter francês sobre a sua relação com o companheiro de clube Mbappé no Paris Saint-Germain. Em um primeiro momento, o jogador brasileiro não entendeu a pergunta. Em seguida, mudou a fisionomia, mal completou a resposta e foi embora. "A minha relação com o Kyllin... Pff, eu não".

Contratado como grande astro do PSG junto ao Barcelona, Neymar já atua ao lado de Mbappé há cinco temporadas na França. Neste período, a dupla protagonizou algumas desavenças e essa falta de sintonia logo ganhou as manchetes da mídia internacional.

The moment I asked Neymar about his relationship.



A disputa pelo posto de cobrador oficial de pênaltis foi uma delas. Para piorar, neste período, Mbappé cresceu em popularidade não só com a torcida, mas também com a diretoria. Em sua última renovação de contrato, Mbappé ganhou poderes de, até mesmo, influenciar na contratação de reforços para a equipe

Recentemente, o próprio Mbappé, em entrevista coletiva, tentou minimizar qualquer problema de relacionamento com o atleta brasileiro.



"Minha relação com o Neymar sempre foi baseada no respeito. Tivemos momentos mais frios e às vezes, mais calorosos. Às vezes somos melhores amigos e às vezes nos falamos menos", afirmou o atleta em entrevista recente em Paris.

Em meio às polêmicas, Neymar vem fazendo um ano satisfatório com boas atuações. Além da dupla, o PSG ostenta ainda em suas fileiras o craque argentino Lionel Messi. No Campeonato Francês, o clube lidera a competição de forma isolada com 22 pontos, dois à frente do Olympique de Marselha.

O objetivo da diretoria, no entanto, é dar ao clube, um título de âmbito continental e a grande meta é a conquista da Liga dos Campeões. Neste torneio, o time francês lidera Grupo H junto com o Benfica com 100% de aproveitamento em duas rodadas.