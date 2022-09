Péricles apresenta show Céu Lilás em Salvador

O cantor e compositor Péricles está tendo um 2022 movimentado: para marcar seus dez anos de carreira solo, o paulista está na estrada com o show que reúne sucessos de sua trajetória e lançou um trabalho ao vivo. É nesta vibe que o músico apresenta nestab sexta (2), às 20h, no Armazém Convention, em Lauro de Freitas, o show Céu Lilás. A noite também conta com show de Escandurras e abertura da banda Pagode do Segredo.

Péricles explica que a turnê leva o nome de sue último álbum de estúdio, de 2021, mas o repertório inclui músicas que fazem parte da sua trajetória, tanto com o Exaltasamba, quanto na carreira solo. E inclui canções do recém-lançado Pagode do Pericão II, como Nosso Amor Quer Paz.

“Esse ano tem sido muito especial. Em abril completei 10 anos de carreira solo e sigo comemorando esse marco tão bacana. Em maio gravamos, em Recife, o audiovisual Pagode do Pericão II, projeto que contou com as participações de Geraldo Azevedo, Xande de Pilares, Mumuzinho e Marvvila. Acredito que novos álbuns venham somente no próximo ano, mas temos alguns planos especiais que por enquanto são surpresa” afirma o cantor.

Dono de um vozeirão e muita simpatia, Péricles celebra a boa fase e a força do samba, que o consagrou. “Eu cresci tendo o samba como trilha sonora da minha vida. Foi o ritmo que escolhi para cantar e que só me trouxe alegrias. Hoje eu tenho uma trajetória vitoriosa. Foram muitos os percalços, mas a vontade de vencer foi maior. Ser acarinhado pelas pessoas me faz um ser-humano e um artista muito melhor. Então viva o samba e viva a música”, diz. E também agradece a recepção calorosa de sempre dos baianos, onde diz estar “sempre em casa”. Armazém Convetion (Lauro de Freitas). Hoje, às 21h. Ingressos: a partir de R$ 100, à venda no Sympla.