Perini anuncia fechamento de unidades em três shoppings de Salvador

A Perini, delicatessen que pertence ao grupo chileno Cencosud, comunicou nesta quinta-feira (5) o fechamento de três unidades em Salvador, uma localizada no Shopping da Bahia, outra no Salvador Shopping e também a do Shopping Paralela.



De acordo com informações apuradas pelo Alô Alô Bahia, a decisão está alinhada à estratégia de reposicionamento da marca e parte da equipe de colaboradores será transferida para outras unidades da rede na capital baiana.



Segundo a assessoria de imprensa da Perini, as demais unidades, localizadas no Shopping Barra, Avenida Vasco da Gama, Graça e Pituba permanecem abertas e operando normalmente.

Leia mais em Alô Alô Bahia