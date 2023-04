Perini fecha mais uma unidade tradicional em Salvador

Tradicional entre os baianos, a Perini fechou mais uma unidade em Salvador. A loja do Shopping Barra inaugurada em 1989 fechou as portas no início deste mês.

O local onde funcionava a loja, na praça de alimentação do estabelecimento comercial, está fechado com tapumes. A unidade era a última funcionando dentro de shoppings em Salvador.

(Foto: Amanda Palma/CORREIO)

No início do ano, foram anunciados o fechamento das lojas no Shopping da Bahia, no Salvador Shopping e também a do Shopping Paralela.

Em nota, a assessoria da rede confirmou o fechamento definitivo da sua unidade do Shopping Barra. "A decisão está alinhada à estratégia de reposicionamento da marca e parte da equipe será transferida para outras unidades da rede, que segue com o funcionamento das lojas Graça, Pituba, Vasco da Gama, Café Costa Azul, além do delivery (delivery.perini.com.br)", diz a nota.

A primeira unidade da Perini, fundada em 1964 como Panificadora Elétrica da Barra, foi fechada em 2021. No local, está sendo construído um edifício residencial.