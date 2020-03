Periperi sedia seletivas para festival de rap Nas Quebradas

Uma boa batida de hip hop ao fundo e a rima na ponta da língua. É assim que os participantes da batalha de rap do festival Nas Quebradas do Subúrbio se preparam para o momento das apresentações. Na sexta, na Praça da Revolução, no bairro de Periperi, aconteceu a última seletiva masculina da batalha de rap antes da grande final, que acontece no dia 29 de março no bairro de Plataforma. O vencedor levará um troféu e mais um prêmio mil reais.

Para Alex Collins, 29, fundador da Vem Pra Rua Rappers, que organiza a festa em parceria com a Fundação Gregório de Matos, projetos como este são importantes: “Muitos falam que o rap é cultura de marginalizado, mas a gente traz para mostrar que é diferente”, afirmou.

Mas antes da grande final, o calendário do festival marca uma batalha que exalta a luta e a resistência feminina no hip hop. No dia 25, quarta-feira, a Praça João Martins, em Paripe, recebe a Edição das Mina, batalha entre mulheres e que dá duas vagas na final.

Assim, homens e mulheres estarão na disputa do prêmio. Jaiana Lima, 23, que coordena as seleções, explica que colocar as mulheres nas batalhas é uma forma de protestar e mostrar que elas têm espaço no estilo. Jaiana garante que há uma demanda grande por parte das meninas.

Confira as próximas datas:

25 de março: Edição das Minas. Na Praça João Martins, em Paripe

29 de março: Grande Final. Na Praça São Braz, em Plataforma