Perito afirma que Edenilson, do Inter, foi chamado de 'macaco'

Após a acusação de Edenilson, jogador do Internacional, de ter sido chamado de "macaco" pelo lateral português do Corinthians, Rafael Ramos, durante jogo neste sábado (14), válido pela Série A, um perito em leitura labial foi ouvido pela reportagem da Rádio Gaúcha, em Porto Alegre. Roberto Meza Niella afirma que o jogador do Inter foi chamado de "macaco do caralh*" pelo adversário.

“Eles estão de frente para a câmera e é possível ler o posicionamento dos lábios do Ramos. Podemos identificar de forma tênue a frase que todo mundo está dizendo, que é a palavra “macaco”. E vem na sequência um palavrão que não fica muito claro na definição dos lábios dele. Temos que tomar esse cuidado, mas me parece que é ‘do caralh*’. A frase completa seria macaco do caralh*”, explicou Roberto durante entrevista ao programa Timeline.

Esse não é o primeiro caso de acusação de racismo analisado por Roberno Niella. O perito também comentou a acusação do ex-meia do Flamengo, Gperson, contra o ex-jogador do Bahia Índio Ramirez, em 2020. Esse caso acabou sendo arquivado pelo Ministério Público por falta de provas.



Niella completou afirmando que, neste caso envolvendo Edenilson e Rafael Ramos, foram analisados diversos vídeos para chegar a uma conclusão. “Cada som da nossa fala tem características articulatórias e fonológicas muito particulares, o que permitem, dependendo da qualidade da imagem, identificar o que a pessoa diz naquele determinado momento. Tivemos acesso a todos eles e fizemos uma análise passo a passo, quadro por quadro, daqueles vídeos para poder determinar o que foi dito pelo jogador do Corinthians”, disse à Rádio Gaúcha.

Ainda não há um prazo oficial para que a análise do caso seja concluída, que será feita oficialmente pelo Instituto Geral de Perícias (IGP).

Entenda o caso

O volante Edenilson, do Internacional, alega ter sido chamado de "macaco" pelo lateral-direito Rafael Ramos durante o segundo tempo do empate por 2 a 2 com o Corinthians, pelo Brasileirão. A partida seguiu normalmente, mas ao fim do jogo o atleta colorado decidiu prestar queixa contra o jogador corintiano.

Segundo relato de Edenilson nas redes sociais, ele procurou Ramos no vestiário e pediu que o lateral se desculpasse. O jogador português teria se desculpado "por alguma possível" ofensa, mas não pelo termo racista.

O árbitro da partida, Braulio da Silva Machado, relatou na súmula da partida que Edenilson o informou que Rafael Ramos teria dito a ele a frase "f...-se macaco", mas o jogador do Corinthians afirmou que na verdade disse "f...-se c...*". Ainda de acordo com o árbitro, a partida seguiu sem nenhum tipo de punição porque ele não conseguiu ouvir a real frase por causa do barulho da torcida e da distância que estava dos atletas.