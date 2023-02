Permanência da família de ministro no Palácio de Ondina é ilegal e vedada pela Constituição Estadual

A permanência da família do ministro Rui Costa no Palácio de Ondina após sua saída do governo tem potencial de gerar problemas legais para ele e o sucessor, Jerônimo Rodrigues (PT). De acordo com o artigo 20 da Constituição Estadual, apenas o governador da Bahia possui direito a residência oficial, com custos bancados pelos cofres públicos. Um mês e meio depois de perder o direito de habitar o palácio, o chefe da Casa Civil da Presidência ainda não desocupou o imóvel, impedindo que o novo inquilino se mude para o espaço de uso exclusivo do governador desde 1967. Ao mesmo tempo, não está claro se as despesas domésticas continuam a cargo do Executivo ou se serão pagas por Rui. Conta que inclui água, energia, internet, limpeza, pessoal, manutenção e itens da despensa.

Além do prazo

No núcleo de auxiliares próximos a Jerônimo, a permanência da família do ex-governador no palácio é atribuída a atrasos na reforma do apartamento comprado por Rui na Mansão Bahiano de Tênis, condomínio de luxo situado na Graça.

Sua casa, minha vida

Embora passe a maior parte do tempo em Brasília, o ministro também utiliza a residência oficial do governador quando está em Salvador. Até que a família de Rui Costa se mude definitivamente para a Graça, Jerônimo seguirá no mesmo local onde mora há anos: um apartamento no Residencial Versailles, condomínio de alto padrão do Caminho das Árvores.

Boca de brasa

Coube ao deputado estadual Hilton Coelho (Psol) o único ataque duro feito abertamente por um aliado do governo contra a ação de Rui para emplacar a esposa, Aline Peixoto, no Tribunal de Contas dos Municípios. “Como é que se pode baixar a cabeça dessa forma? É uma vergonha!”, disparou ontem no plenário da Assembleia Legislativa.

Das duas, uma

“A Bahia não pode ser um protetorado do senhor Rui Costa ”, emendou Hilton, ao criticar a pressão pessoal do ministro em favor da ex-primeira-dama. Pela reação, o parlamentar vai se abster ou votar no ex-deputado Tom Araújo (União Brasil), rival de Aline Peixoto no duelo pelo TCM.

Pela beirada

Em movimentação silenciosa, o deputado estadual Vitor Bonfim (PV) trabalha para viabilizar a candidatura à presidência da Assembleia em 2025 e ganhar gás para o cabo de guerra com dois virtuais concorrentes: Ivana Bastos (PSD), que já se colocou no páreo, e Rosemberg Pinto (PT), líder da bancada governista, que atua com maior discrição. O primeiro passo de Bonfim foi o comando da Comissão de Finanças da Casa, onde tramitam contas pendentes do governo passado.

Passe livre

Relator da Faroeste no STJ, o ministro Og Fernandes flexibilizou ontem as restrições impostas à desembargadora afastada Maria do Socorro Barreto Santiago, acusada de participar do esquema de corrupção na Justiça baiana. Agora, a magistrada ganhou liberdade para viajar.