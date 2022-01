Pernas de fora: short é o item da temporada

No meio da coxa. Esse é o comprimento do item queridinho entre os homens descolados neste verão. Estamos falando do short! Os rapazes perderam o medo de mostrar o corpo e encurtaram de vez a parte de baixo do look. Estampados, lisos, em linho, viscose, tactel ou algodão eles acompanham desde o banho de mar até a saidinha com os amigos. A regra é simples : basta que fique confortável. Escolhendo uma modelagem que caia bem no seu corpo é só aproveitar os dias quentes para mostrar as pernas por aí.



Felino

Conjuntinho é um hit de verão, essa versão animal print é para quem tem atitude. A bolsa de transpassar arremata e ainda é perfeita para carregar o essencial.



No tom

Coordenar o look seguindo uma mesma paleta, ou tom sobre tom é sempre uma saída certeira. Seguimos a fórmula e casamos shortinho com camisa listrada em tons bem próximos de azul.



Frescor total

A sobreposição de regata com camisetão , ambos em telinha, garante que não vai fazer calor. Bandana vermelha reforça o tom esportivo street e o short mostarda acende o look.



FICHA TÉCNICA:

Fotos: Caio Diniz (@caiodiniz1)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1)

Modelo: Pedro Rocha (@_pedrorochaoficial)da Agência 40 graus Bahia (@40grausbahia)

Os looks são do Brechó da Betty (@brechodabetty), exceto a bolsa de transpassar da Forever 21.