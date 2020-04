Pérola Faria testa postivo e elenco de novela apresenta sintomas da Covid-19

A atriz Pérola Faria testou positivo para a covid-19. Ela estava de quarentena após retornar do Marrocos, onde estava granvando as cenas de "Gênesis", próxima novela da Record.

Além de Pérola, outras pessoas envolvidas nas gravações apresentaram sintomas do coronavírus, incluindo atores do elenco. Em um primeiro momento a Record chegou a informar que as gravações continuariam no Marrocos, mas, por pressão dos atores, decidiu interromper os trabalhos e voltar ao Brasil.

Apesar dos casos de Covid-19 na equipe, de acordo com o jornal Extra, a produtora Casablanca, que é responsável pelas gravações, demitiu algumas pessoas da produção após voltarem do Marrocos. A alegação é de que com os trabalhos suspensos, não seria possível manter os profissionais.

Entre os atores que fazem parte do elenco de "Gênesis" estão: Ângelo Paes Leme, Camila Rodrigues, Zé Carlos Machado e Branca Messina.

As autoridades de saúde têm reforçado o pedido por isolamento social e proibido eventos e reuniões que gerem aglomerações. A medida foi tomada para conter a proliferação do coronavírus.