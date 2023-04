'Pérola Negra, te amo, te amo' cantou o negro gato Luiz Melodia há 50 anos

Carioca de nascimento, do bairro do Estácio, no Morro de São Carlos (onde teve grande influência de seu pai, o sambista Oswaldo dos Santos, compositor conhecido como Oswaldo Melodia), Luiz Carlos dos Santos, o famoso Luiz Melodia, o eterno Negro Gato, lançou em 1973 um dos discos mais expressivos da Música Popular Brasileira: Pérola Negra.

O cantor e compositor teve fortes ligações com a Bahia, a principal delas com a sua mulher, a baiana Jane Reis, com quem viveu 40 anos e teve o filho Mahal.

Além da música que dá nome ao trabalho, o repertório tem canções belíssimas como Magrelinha (também regravada por Zezé Motta em seu primeiro disco como cantora), Estácio, Eu e Você, Vale Quanto Pesa, Farrapo Humano e Forró de Janeiro. Ao todo são 10 composições, algumas feitas em parceria. Apesar de ainda não ser conhecido do grande público, ele já era cultuado no meio artístico.

Luiz Melodia com a capa do disco Pérola Negra - Foto: Andre Luiz - Divulgação

E mais uma vez os baianos entraram em sua vida com o disco tendo direção musical de Perinho Albuquerque depois que Melodia ficou conhecido nacionalmente quando Gal Costa e Maria Bethânia gravaram Pérola Negra (1971) e Estácio, Holy Estácio (1972). Foi por indicação do saudoso Wally Salomão ((1943 – 2003) que Gal incluiu Pérola Negra em seu antológico show Gal a todo vapor que resultaria no disco ao vivo Fa-Tal, até hoje cultuado como o marco de uma época do desbunde e do barato total quando Gal era a musa das “Dunas de Ipanema”.

Além do repertório, também chama a atenção no LP (sim, naquele tempo existia o chamado Long-play) o trabalho gráfico. A capa do disco tem uma foto de Luiz Melodia em uma banheira e, ao fundo, grãos de feijão preto (e não café, como muitos achavam na época em que o disco saiu). Comentou-se, inclusive, que a banheira foi encontrada em um ferro-velho no Rio de Janeiro.

Pulando para 1977, Luiz Melodia veio lançar o disco Mico de Circo em Salvador, com uma festa performática no Mercado das Sete Portas comandado por Waly Salomão. Foi um arerê. Daí Melodia uniu ainda mais seus laços com a Bahia, onde morou durante um tempo, fez muitos amigos e nunca mais se desvinculou da terra dos contemporâneos Caetano, Gil, Gal e Bethânia.

Apesar de ter lançado outros discos na sequência e até emplacado tema em novela - Pecado Capital (1976) com a música “Juventude Transviada” (Lava roupa todo dia, que agonia) do disco Maravilhas Contemporâneas, o disco Pérola Negra continua sendo o grande marco na carreira do artista, que nos deixou em 4 de agosto de 2017, aos 66 anos, em decorrência de complicações de um câncer que atacou a medula óssea. Ele nasceu em 07 de janeiro de 1951.



Veja a versão de Gal Costa



No embalo de cada lançamento, Melodia sempre se apresentava em Salvador quando aproveitava para rever os amigos e curtir a noite boêmia da cidade. Tanto que sua morte teve uma grande repercussão por aqui. Afinal sempre tinha alguém com uma história para contar sobre a passagem do Negro Gato em terras baianas.

A força de Pérola Negra é tamanha que, quando o disco completou 40 anos, em 2013, ele fez o seguinte comentário:

“Sempre pedem as canções desse disco nos meus shows. Às vezes, brinco, dizendo que não aguento mais cantá-las, mas é pura onda. Eu adoro!”, garante. “Só fico p... da vida porque outros discos meus também muito bons não são tão badalados quanto esse. Mas fico feliz que ‘Pérola Negra’, com certeza, continuará sendo ouvido com o mesmo entusiasmo daqui a 40 anos.”