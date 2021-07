Perto de classificar, Brasil já sabe que pegará pedreira nas quartas

Só uma tragédia tira o Brasil das quartas de final do futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Seria necessária uma combinação de resultados e placares tão louca que não vamos complicar sua mente com isso. O fato é que, para afastar qualquer possibilidade de zica, basta as comandadas de Pia Sundhage conseguirem um empate contra a seleção da Zâmbia, atual lanterna do F com um ponto, em partida que rola às 8h30 (horário de Salvador) e encerra a participação brasileira na fase de grupos. Enquanto a classificação só não está carimbada por aquele 1%, é 100% certo de que a adversária do Brasil nas quartas será uma pedreira.

Há dois cenários para o Brasil nas eliminatórias: caso avance na primeira posição do grupo, a seleção enfrenta quem terminar na segunda posição do Grupo G, formado por Suécia, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. As três primeiras ainda têm chances reais de qualificação. Apesar da possibilidade matemática, o saldo de -6 da Nova Zelândia praticamente mandou a seleção da oceania para casa. Passando em 1º, Marta e companhia voltam a campo na sexta (30), no estádio de Yokohama, em partida que rola a partir das 8h.

O outro cenário possível é do Brasil terminando sua chave em segundo. Neste caso, terá pela frente a equipe que ficar na mesma colocação do Grupo E. Grã-Bretanha, Canadá e Japão seguem no páreo pelas vagas da referida chave. Confirmando-se essa hipótese, aí teremos que acordar mais cedo para assistir ao confronto das quartas: o jogo está marcado para as 5h de sexta, em Miyagi.

As seis seleções do páreo criarão dificuldades para as brasileiras e a única coisa que dá para prever é que será um jogo muito complicado, testando o máximo das capacidades das comandadas por Pia.

No futebol feminino, avançam para a fase de mata-mata as duas melhores seleções de cada grupo e as duas melhores 3ª colocadas. O Brasil está em segundo com 4 pontos, mesmo número da líder Holanda, que está à frente pelo saldo de gols. A certeza de classificação é tão grande que a própria técnica Pia Sundhage vai mandar a campo um time alternativo para preservar algumas atletas e dar oxigênio para a próxima fase.

"Este é o momento de pensar em ter pernas descansadas, então certamente faremos mudanças . Teremos a chance usar algumas substitutas, para estarmos preparadas para as quartas de final. Mas o mais importante é fazer um bom jogo [contra Zâmbia]", disse a treinadora.

Pia deve mandar a campo um Brasil composto por Barbara, Leticia Santos, Poliana, Rafaelle e Jucinara; Formiga, Angelina, Marta e Andressa Alves; Bia Zaneratto e Ludmila. Após falhar na partida contra a Holanda, Barbara será mantida pela treinadora do Brasil, que declarou em entrevista não gostar da ideia de trocar de camisa 1 com a competição em andamento. Será uma chance para a goleira retomar a confiança.

"Se você olhar o primeiro jogo da Bárbara (goleada por 5x0 sobre a China), ela nos salvou algumas vezes. Contra a Holanda, teve bons momentos também. Você precisa de uma goleira experiente, e não sou fã de mudar uma goleira durante o torneio", afirmou a técnica do Brasil.

Após falha, Barbara ganhou voto de confiança da treinadora e seguirá como titular do Brasil (Foto: Amr Abdallah Dalsh/Reuters)

Do outro lado da pirâmide, será uma oportunidade de ouro para atacante Ludmila carimbar o bom momento. A camisa 12 entrou muito bem contra a Holanda, sofrendo um pênalti e marcando um gol no jogo empatado em três gols.

Os caminhos prováveis da seleção

Passando em 1ª: Enfrenta a 2ª colocada do Grupo G. Estados Unidos (6 pontos), Suécia (3) e Austrália (3) estão no páreo. Chave será definida antes do Brasil entrar em campo, já que às 5h começam as partidas entre EUA x Austrália e Nova Zelândia x Suécia.

Passando em 2º: Enfrenta a 2ª colocada do Grupo E. Grã-Bretanha (6 pontos), Canadá (4) e Japão (1) brigam pela vaga. Chave será definida a partir das 8h, com jogos entre Canadá x Grã-Bretanha e Chile x Japão.

Os caminhos improváveis da seleção

Passando como 3ª: Enfrenta o líder do grupo E ou G.