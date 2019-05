Peru divulga pré-lista de convocados para a Copa América

A seleção do Peru foi mais uma a anunciar a sua lista prévia para a disputa da Copa América, que será no Brasil, de 14 de junho a 7 de julho. O técnico argentino Ricardo Gareca divulgou nesta quarta-feira (15), via redes sociais da Federação Peruana de Futebol a convocação de 40 jogadores. Até o próximo dia 30, ele deverá cortar 17 para enviar a relação oficial com 23 atletas à Conmebol.

Entre os chamados por Gareca estão três jogadores que atuam em clubes brasileiros. O nome de maior destaque é o do centroavante Paolo Guerrero, do Internacional, que recentemente voltou a atuar profissionalmente depois de cumprir uma suspensão por doping.

Os outros dois atletas em atividade no país são o meia Christian Cueva, do Santos, e o lateral-esquerdo Miguel Trauco, do Flamengo. Caso permaneçam na lista final, os três desfalcarão os seus times no Campeonato Brasileiro e em partidas pelas oitavas de final da Copa do Brasil que antecederão a Copa América.

O Peru está no Grupo A da competição continental ao lado de Brasil, Bolívia e Venezuela, contra quem estreará no dia 15 de junho na Arena Grêmio. Em seguida, encara a Bolívia no dia 18 no Maracanã, e fecha a primeira fase diante da seleção comandada pelo técnico Tite no dia 22 na Arena Corinthians.

Confira a lista prévia da seleção do Peru:

Goleiros - Pedro Gallese (Alianza Lima), José Carvallo (Universitario), Patricio Álvarez (Sporting Cristal) e Carlos Cáceda (Melgar).

Defensores - Luis Abram (Vélez Sarsfield-ARG), Luis Advíncula (Rayo Vallecano-ESP), Miguel Araujo (Talleres-ARG), Alexander Callens (New York City-EUA), Gianfranco Chávez (Sporting Cristal), Aldo Corzo (Universitario), Marcos López (San Jose Earthquakes-EUA), Christian Ramos (Melgar), Anderson Santamaría (Atlas-MEX), Miguel Trauco (Flamengo-BRA) e Carlos Zambrano (Basel-SUI).

Meio-campistas - Armando Alfageme (Universitario), Pedro Aquino (León-MEX), Alexis Arias (Melgar), Josepmir Ballón (Universidad Concepción-CHI), Cristian Benavente (Pyramids-EGI), Horacio Calcaterra (Sporting Cristal), Wilder Cartagena (Alianza Lima), Christian Cueva (Santos-BRA), Edison Flores (Monarcas Morelia-MEX), Christofer Gonzáles (Sporting Cristal), Paolo Hurtado (Konyaspor-TUR), Leonardo Mifflin (Melgar), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Joel Sánchez (Melgar), Renato Tapia (Willem II-HOL) e Yoshimar Yotún (Cruz Azul-MEX).

Atacantes - André Carrillo (Al-Hilal-SAU), Gabriel Costa (Colo Colo-CHI), Beto da Silva (Lobos BUAP-MEX), Jefferson Farfán (Lokomotiv Moscou-RUS), Paolo Guerrero (Internacional-BRA), Andy Polo (Portland Timbers-EUA), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Yordy Reyna (Vancouver Whitecaps-EUA) e Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders-EUA).