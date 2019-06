Peru volta à Fonte Nova com nove jogadores de quatro anos atrás

A seleção do Peru será uma das atrações da despedida de Salvador da Copa América 2019. No sábado (29), às 16h, a equipe liderada por Paolo Guerrero enfrentará o Uruguai em busca de uma vaga nas semifinais. A partida será a última da competição sediada pela capital baiana.

A última vez que o Peru jogou em Salvador foi há quase quatro anos. No dia 17 de novembro de 2015, a equipe já era comandada por Ricardo Gareca e perdeu para o Brasil por 3x0. Filipe Luís, Renato Augusto e Douglas Costa construíram o placar na Fonte Nova. O confronto foi válido pela quarta rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018.

Além do lateral Filipe Luís, outros quatro jogadores que defendem a seleção brasileira na Copa América 2019 também estiveram em campo contra a equipe peruana: Daniel Alves, Miranda, Fernandinho e Willian. A equipe era treinada por Dunga na ocasião.

Na atual seleção do Peru, o número é quase o dobro. Dez atletas que vieram a Salvador quatro anos atrás fazem ou fizeram parte da delegação na atual Copa América. Entraram em campo o lateral direito Advíncula, o zagueiro Zambrano, os volantes Yotún e Tapia, os meias Cueva e González e os atacantes Hurtado e Guerrero. Já o goleiro Gallese ficou no banco de reservas. E o atacante Farfán só não aumenta a lista porque foi cortado desta Copa América já com a competição em andamento devido a uma lesão.

Apesar de ter mantido a base do elenco de lá pra cá, o Peru ainda não mostrou para que veio na atual competição. Venceu a frágil Bolívia por 3x1, empatou sem gols com a Venezuela na estreia e foi goleado por 5x0 pelo Brasil na última rodada da fase de grupos. A equipe peruana se classificou por ter a melhor campanha entre as seleções que ficaram na terceira colocação dos grupos.