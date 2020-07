PES 2021 é anunciado pela Konami; confira o trailer oficial

Um dos jogos de futebol mais conhecidos do mundo, o eFootball PES 2021 Season Update foi anunciado pela Konami nesta quinta-feira (16). O game confirmou os boatos e será lançado como uma atualização de temporada se comparado com a versão anterior. A data de lançamento será no dia 15 de setembro e o preço de pré-venda está em R$ 99,90 para PC e R$ 179,90 para os consoles Xbox One e PlayStation 4.

Segundo a empresa japonesa, o jogo irá trazer todos os times e jogadores que estão licenciados já atualizados. Há ainda a opção de comprar as versões de clubes como Barcelona, Arsenal, Manchester United, Juventus, entre outros. O PES, vale lembrar, tem a licença oficial das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, com jogadores e times reais como Bahia e Vitória, por exemplo.

Além disso, a versão de 2021 contará com a UEFA Euro 2020, que foi adiada para o próximo ano por causa da pandemia do novo coronavírus.

Na última quarta-feira (15), a Konami informou que está concentrada no desenvolvimento do Pro Evolution Soccer 2022 para a nova geração de videogames: Xbox Series X e PlayStation 5 e, por isso, decidiu optar apenas pela atualização nesse ano.

Confira o trailer oficial do jogo: