Pescador morre após passagem de ciclone pelo Rio Grande do Sul

Um homem de 51 anos morreu no Rio Grande do Sul em consequência da passagem do ciclone subtropical Yakecan, que atingiu o Sul do Brasil na noite de segunda-feira (16). Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo de um pescador foi encontrado no Lago Guaíba na manhã de terça-feira (17). O pescador estava na Ilhota do Arado e tentou retornar para Porto Alegre, quando o barco em que ele estava virou por conta da situação climática. A outra pessoa a bordo foi resgatada com vida.

O Yakecan chegou à costa do Rio Grande do Sul e deve passar por Santa Catarina e Paraná, além do sul do estado de São Paulo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As rajadas de vento podem chegar a 100 quilômetros por hora. A Defesa Civil do Estado está em estado de alerta.

O ciclone também atingiu o Uruguai, onde um homem de 24 anos morreu, na tarde de segunda-feira (17), ao ser atingido por uma palmeira que caiu no telhado de sua casa.